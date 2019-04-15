ИА «Ореанда-Новости». Полиция Мадрида задержала художника, который занимался подделкой работ известных художников, а также промышлял продажей фальшивок на аукционах.

У задержанного были изъяты 16 поддельных картин Мунка, Герреро, Чильида. На них он пытался заработать порядка 250 тысяч евро. Только подделку на картину Мунка оценили в 115 тысяч евро. Пять произведений он успел продать, остальные выставил на аукцион.

Поиск мошенника начался после того, как хозяин немецкой галереи обратился в полицию и сообщил, что испанец продал ему подделку работы Чильида. При общении с клиентами испанец выдавал себя за человека, имеющего большие личные связи в сфере искусства.