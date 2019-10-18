ИА «Ореанда-Новости». В итальянской Перудже стартовал крупнейший фестиваль шоколада Eurochocolate, пишет РИА Новости.



Этот фестиваль проходит уже в 26-й раз. Символом этого мероприятия стала пуговица. Организаторы отметили, что ценность этого предмета мало кто замечает. Поэтому на фестивале представлены шоколадные пуговицы разных размеров – от 4 до 350 граммов.



Всего в фестивале примут участие 130 производителей. Ожидается, что мероприятие посетит более миллиона человек, которых попробуют около 200 тонн лакомства.