18.10.2019, 17:32
В Италии проходит крупнейший фестиваль шоколада
ИА «Ореанда-Новости». В итальянской Перудже стартовал крупнейший фестиваль шоколада Eurochocolate, пишет РИА Новости.
Этот фестиваль проходит уже в 26-й раз. Символом этого мероприятия стала пуговица. Организаторы отметили, что ценность этого предмета мало кто замечает. Поэтому на фестивале представлены шоколадные пуговицы разных размеров – от 4 до 350 граммов.
Всего в фестивале примут участие 130 производителей. Ожидается, что мероприятие посетит более миллиона человек, которых попробуют около 200 тонн лакомства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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