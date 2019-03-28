ИА «Ореанда-Новости» В Израиле установили бронзовый бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Памятник установлен у здания планетария в городе Нетания. Об этом сообщает РИА Новости.

На открытии присутствовали около 200 человек, в том числе представители России, которые и доставили монумент в честь 85-летия космонавта, 58-летия его подвига, а также в честь предстоящего полёта на Луну израильского аппарата «Берешит».

Посол РФ Анатолий Викторов в торжественной речи отметил, что Гагарин «стал достоянием всего человечества». А также пожелал Израилю удачи в осуществлении их экспедиции на спутник Земли, он отметил, что в случае успеха операции Израиль станет четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая. отправившей на поверхность Луны свой спутник.

Глава Национального космического агентства Израиля Ави Бласберг подчеркнул, что Юрий Гагарин является героем во многих странах, советский космонавт стал «символом мужества и человеческих достижений в освоении космоса».