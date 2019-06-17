ИА "Ореанда-Новости" Российская оперная певица, заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова включена в число судей Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Конкурсное жюри на протяжении десяти дней будут выбирать лучшие голоса.

Альбину Шагимуратову с конкурсом имени П.И. Чайковского связывают тёплые отношения – 12 лет назад обладательница голоса сопрано стала победительницей в этом престижном музыкальном состязании. Теперь ей 18 июня предстоит оказаться по другую сторону - прослушать участников конкурса и выбрать лучших в разделе «Сольное пение». Конкурс состоится в городе Санкт-Петербурге.

Альбина Шагимуратова родилась в 1979 году в Ташкенте. Окончив Казанскую консерваторию в 2004 году и аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в 2007 году, она стала победительницей международного конкурса имени П.И. Чайковского, который принёс ей славу. До 2006 года Шагимуратова была солисткой Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского. Следующие два года проходила стажировку в Houston Grand Opera, с 2008 года – солистка Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В 2017 году получила звание народной артистки России.

В Большом зале Московской консерватории состоялось открытие Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Конкурсные туры этого престижного музыкального состязания пройдут в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге, с 18 по 27 июня. 230 молодых музыкантов продемонстрируют свои таланты в рамках шести номинаций конкурса. Ожидаются прямые трансляции турнира. Заключительный концерт конкурса, на котором станут известны имена победителей, состоится 28 июня в столичном парке «Зарядье».