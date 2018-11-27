ИА «Ореанда-Новости» В ночь на 27 ноября в Калининграде вандалы облили краской могилу философа Иммануила Канта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Вера Таривердиева - директор кафедрального собора Калининграда: "Ночью неизвестные облили могилу Иммануила Канта краской. И то же сделали с памятником Канту у здания Университета имени Канта. Город Калининград".

Чуть ранее от рук вандалов пострадал памятник Канту, который находится около Балтийского федерального университета. Вокруг испорченного памятника были разбросаны листовки с текстом «хватит предавать Родину». Причастных к этому уже ищет полиция.

Происшествие связывают с недавним скандалом, развернувшимся вокруг решения дать имя философа аэропорту. Именем Канта хотели назвать калининградский аэропорт "Храброво" в рамках проекта «Великие имена России». По задумке, российские аэропорты получат дополнительное название в честь выдающихся исторических личностей, которых люди смогут выбрать сами с помощью онлайн голосования. До определенного момента имя Иммануила Канта было фаворитом, но сейчас с небольшим отрывом побеждает имя императрицы Елизаветы Петровны.

Один из депутатов Госдумы Марат Бариев высказался против присвоения аэропорту имени Канта, он заявил, что имя немецкого философа оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

"Ветераны считают, что это неправильно, непатриотично, это скандал. Я полностью согласен. Мы должны понимать, кто великие люди для Калининграда" – заявил Бариев.

В листовках, разбросанных вокруг памятника, также говорилось: "Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед".

Иммануил Кант – основоположник немецкой классической философии родился в 1724 в году Кёнигсберге, где прожил всю жизнь и был похоронен. Кёнигсберг был частью Восточной Пруссии с 1773 по 1945 год.

Российской империи город принадлежал с 1758 по 1762 год, а после указом императора Петра III был возвращён Пруссии. Снова русским город стал только после Второй мировой войны по итогам Потсдамской конференции и был переименован в честь партийного деятеля Михаила Калинина.