



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В эти выходные жители Казани смогут принять участие в культурно-массовых мероприятиях, которые пройдут в парках и скверах города. Мероприятия, которые были организованы в рамках летней программы «ЯСНО», предусмотрены как для детей, так и для взрослых. У желающих будет возможность принять участие на фестивале современной хореографии, который пройдёт в сквере им. Аксенова, Дне йоги в Горкинско-Ометьевском лесу и «Детском Сабантуе» в парке «Калейдоскоп».

В 18.00 в парке Победы начнётся спортивное соревнование «Семейные старты», в котором смогут поучаствовать как новички, так и более опытные спортсмены. Те, для кого это будет в новинку, смогут пройти небольшой курс в бесплатной школе ориентирования. Желающим необходимо лишь заранее зарегистрироваться.





Главным событием в Казани в грядущий уикенд станет фестиваль современной хореографии «Площадь Свободы». Он стартует в 19:00 в субботу в сквере им. Аксенова. Организаторами мероприятия являются молодые казанские хореографы с целью познакомить жителей города с творчеством коллективов, которые занимаются современными и экспериментальными танцами. Отметим, что в рамках мероприятия посетители смогут насладиться выступлением казанских коллективов, которые продемонстрируют хореографических спектаклей.





Также в субботу в 10:00 в Горкинско-Ометьевском лесу стартует Международный День йоги. Организаторы приглашают всех желающих на тренировку под открытым небом. Посетители смогут позаниматься йогой на траве, а также насладиться отдыхом на природе. На территории леса также запланированы мастер-классы и выступления танцевальных коллективов. Посетить мероприятие смогут люди самых разных возрастов. Тренеры по йоге подготовили программы, как для детей, так и для зрелых жителей Казани.





Кроме того, горожане смогут весело провести субботу в парке «Калейдоскоп», где запланирован татарский праздник в формате «Детский Сабантуй». Маленькие жители города смогут развлечься на интерактивных мастер-классах от центра детского развития «Инженеры будущего», на научном шоу, а также принять участие в конкурсах, подготовленных детским научно-развлекательным центром «Зарница». Также в парке построят целый город из конструктора Lego. Начнётся праздник в десять утра.





В воскресенье в Горкинско-Ометьевком лесу продолжится веселье. С самого утра там начнутся детские весёлые старты на беговелах и велосипедах. А чуть позже в Лядском саду горожане смогут насладиться джазовыми композициями недалеко от фонтана в 16.00. И кое-что ещё о танцах жители Казани смогут узнать в 19.00 в парке «Черное озеро», где пройдёт мастер-класс по современным парным танцам West Coast Swing от студии «ВКуС».