12.01.2020, 07:36
В Киеве была обкрадена певица Maruv
ИА «Ореанда-Новости». Музыканта с Украины Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в Киеве. О краже певица разместила информацию в Instagram.
Maruv говорит, что из автомобиля была украдена сумка, в которой находились документы и новогодние подарки.
Кража, по словам Корсун, произошла в столице Украины на улице Богдана Хмельницкого. Певица попросила в Сети откликнуться тех, кто стал свидетелем этой кражи.
За последнее время Корсун обокрали трижды. В марте 2019 года она заявила, что в столичном аэропорту Борисполь у неё была украдена бижутерия. В этом же аэропорту позже у нее были похищены вещи.
Maruv говорит, что из автомобиля была украдена сумка, в которой находились документы и новогодние подарки.
Кража, по словам Корсун, произошла в столице Украины на улице Богдана Хмельницкого. Певица попросила в Сети откликнуться тех, кто стал свидетелем этой кражи.
За последнее время Корсун обокрали трижды. В марте 2019 года она заявила, что в столичном аэропорту Борисполь у неё была украдена бижутерия. В этом же аэропорту позже у нее были похищены вещи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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