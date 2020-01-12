Maruv говорит, что из автомобиля была украдена сумка, в которой находились документы и новогодние подарки.Кража, по словам Корсун, произошла в столице Украины на улице Богдана Хмельницкого. Певица попросила в Сети откликнуться тех, кто стал свидетелем этой кражи.За последнее время Корсун обокрали трижды. В марте 2019 года она заявила, что в столичном аэропорту Борисполь у неё была украдена бижутерия. В этом же аэропорту позже у нее были похищены вещи.