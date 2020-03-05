ИА «Ореанда-Новости». Дизайнер Ли Петунг представил проект «святящегося» билета в кино. С таким посетители точно не смогут заблудиться в тёмном зале.

Способ создания такого билета намного проще, чем кажется на первый взгляд. Номера ряда и места не наносятся краской, а прокалываются. Нужно всего лишь поднести билет к экрану и цифры «засветятся». Так легко будет отыскать нужное место, если посетители опоздали на сеанс.

Разработка поможет непунктуальным любителям кино не мешать остальным. Как правило, люди пользуются мобильными устройствами, чтобы посмотреть номер своего места, отвлекая других от просмотра.

Интересно, что ещё в 2018 году разработка Ли Петунга была удостоена премии A’design Award. Широкой общественности о ней стало известно только сейчас.