ИА «Ореанда-Новости». 15 октября в кинотеатре «Ленинград Центра» прямая трансляция балета «Майерлинг» из Royal Opera House.



Опасные страсти, семейные тайны и политические интриги в каждой минуте смелой хореографии этого балета Кеннета МакМиллана, сюжет которого основан на реальных событиях.

«Майерлинг» с его эмоциональной глубиной, нервными образами и одной из самых трудных партий для танцовщика-мужчины является классикой Королевского балета. Кеннет МакМиллан поставил сложный балет о психологических метаниях крон-принца Рудольфа, наследника империи Габсбургов. С самого начала балета роскошь австро-венгерского двора противопоставляется тайным любовным и политическим интригам, которые в конце концов приводят сюжет к кровавой развязке в виде двойного самоубийства. Большой состав даёт возможность для развёрнутых ансамблей вдобавок к многочисленным сольным вариациям главного героя и оставляющим чувство тревоги чувственным па-де-де. Этот балет, искрящийся страстью, пылкостью и безумием, доказывает, что правда иногда бывает скандальнее вымысла.

15 октября, 21:15

Билеты: https://leningradcenter.ru/tickets/719

В кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссеров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет.



Кинотеатр «Ленинград Центра» уникален в своём роде. Любителям качественного старого и современного кино в оригинале представляется исключительная возможность воспринимать и оценивать актеров, занятых в фильме, по-настоящему полноценно, ведь каким бы профессиональным ни был дубляж, в русской озвучке вы не услышите подлинного голоса Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо или Бенедикта Камбербетча, а только увидите их.



Для знатоков и всех желающих приобщиться к мировому искусству кинотеатр «Ленинград Центра» проводит прямые трансляции популярных спектаклей из самых престижных европейских и американских театров. Театр на экране позволяет оценить игру самых известных трупп из разных уголков мира. Вы можете посмотреть на большом экране как самые современные, так и классические постановки театров любого жанра: от Королевского Национального театра, до Метрополитен Опера.



Кроме того, в кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира, а также редкие концертные выступления звёзд мировой величины.



Просмотр фильмов, спектаклей и концертов на большом экране «Ленинград Центра» – это всегда отличный звук и видео, которые обеспечиваются современным оборудованием. Благодаря возможностям зала на экране вы сможете оценить все нюансы игры актеров и музыкантов, без труда рассмотреть детали костюмов, декораций, мимики, насладиться высококачественным музыкальным сопровождением.



«Ленинград Центр»,

Санкт-Петербург, Потемкинская ул., 4