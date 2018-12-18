ИА «Ореанда-Новости». 22 декабря в 16:00 в кинотеатре «Ленинград Центра» показ самого рождественского мультфильма «Гринч».

В 2018 году Гринч заговорил голосом Бенедикта Камбербэтча!

По старой доброй традиции ворчливый и вечно всем недовольный Гринч снова позеленел, взбесился и решил украсть Новый год. Как всякий порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех. А эти «все» уже готовят в Ктограде грандиозное празднование. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник целому городу? Гринч отправляется на дело, но неожиданно для себя встречает настоящую любовь…



Информация о кинотеатре «Ленинград Центра»

В кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссёров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет.

Кинотеатр «Ленинград Центра» уникален в своём роде. Любителям качественного старого и современного кино в оригинале представляется исключительная возможность воспринимать и оценивать актёров, занятых в фильме, по-настоящему полноценно, ведь каким бы профессиональным ни был дубляж, в русской озвучке вы не услышите подлинного голоса Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо или Бенедикта Камбербетча, а только увидите их.

Для знатоков и всех желающих приобщиться к мировому искусству кинотеатр «Ленинград Центра» проводит прямые трансляции популярных спектаклей из самых престижных европейских и американских театров. Театр на экране позволяет оценить игру самых известных трупп из разных уголков мира. Вы можете посмотреть на большом экране как самые современные, так и классические постановки театров любого жанра: от Королевского Национального театра, до Метрополитен Опера.

Кроме того, в кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира, а также редкие концертные выступления звёзд мировой величины.

Просмотр фильмов, спектаклей и концертов на большом экране «Ленинград Центра» – это всегда отличный звук и видео, которые обеспечиваются современным оборудованием. Благодаря возможностям зала на экране вы сможете оценить все нюансы игры актёров и музыкантов, без труда рассмотреть детали костюмов, декораций, мимики, насладиться высококачественным музыкальным сопровождением.

Информация и заказ билетов: https://goo.gl/kjDnx5

Ленинград Центр, Потемкинская ул., 4.