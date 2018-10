ИА «Ореанда-Новости». Знакомим с афишей «Ленинград Центра» на следующий месяц. Ожидаются спектакль-сенсация с Бенедиктом Камбербэтчем, прямая трансляция с Пале Гарнье и показ фильма о Фредди Меркьюри. Подробнее в расписании кинотеатра «Ленинград Центра» на ноябрь.



«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ»

1 ноября 20:00, 11 ноября 15:00

Фильм «Богемская рапсодия» - это история о том, как Фредди Меркьюри и его коллеги-музыканты Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон создали Queen – одну из самых культовых рок-групп всех времен и народов. Лента прослеживает путь Queen – как музыканты сочиняют хит за хитом, возглавляют хит-парады и при этом развивают свое звучание. Благодаря таким хитам, как Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You и множеству других, коллектив достигает беспрецедентного успеха, а Фредди становится одним из самых любимых артистов на планете.

«ПРИМАДОННА»

4 ноября 16:00, 11 ноября 19:00

Фильм рассказывает подлинную историю основательницы «Клуба Верди» американской миллионерши Флоренс Фостер Дженкинс (Мерил Стрип). У Флоренс не было ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма. Но она была одержима музыкой, учила наизусть сложнейшие арии, нанимала музыкантов и устраивала концерты, изводя гостей своим ужасающим пением. Богатства семьи Дженкинс были столь огромны, что никому и в голову не приходило сказать наследнице этой империи правду о ее вокальных способностях. Сама она обладала веселым нравом и не хотела понимать, что люди приходили на ее концерты, чтобы посмеяться над ней. И вот однажды бесстрашная Флоренс Фостер Дженкинс решилась выйти на сцену легендарного Карнеги-холла…

Фильм завоевал множество призов, едва ли не лучшую свою возрастную роль (мужа главное героини) сыграл здесь Хью Грант. А великая Мерил Стрип за главную роль в фильме «Примадонна» получила свою 20-ю номинацию на премию «Оскар».

«МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»

4 ноября 19:00

Предпремьерный показ фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2018 в «Ленинград Центре».

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» - фильм «Магазинные воришки», представляющий Японию в длинном списке премии «Оскар», наконец выходит в российский прокат.

Неожиданным для многих участников МКФ в Каннах стало решение жюри, присудившего главную награду одному из самых «тихих» и на первый взгляд - нерадикальных фильмов конкурсной программы. Однако, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды – это не просто шкатулка с секретом, это настоящая бомба замедленного действия. Сюжет фильма поначалу выдает себя за безобидную социальную мелодраму: бедная семья, живущая на пенсию бабушки. Папа и сын, подворовывающие в супермаркетах. Девочка-подкидыш, обласканная добрейшими бедняками. И ровно в тот момент, когда даже искушенный зритель понимает, что с этим милым фильмом ему все ясно, история делает невероятный разворот. Мелодрама становится триллером, а милый фильм – подлинным произведением кинематографического искусства.

«ФРАНКЕНШТЕЙН: КАМБЕРБЭТЧ»

7 ноября 19:00

Спектакль-сенсация с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером на экране «Ленинград Центра»!

Проект National Theatre Live.

Постановка Королевского Национального театра

Летом 2012 года знаменитый британский кинорежиссер Дэнни Бойл («Трейнспоттинг», «Пляж», «Миллионер из трущоб») показал свое самое грандиозное зрелище – церемонию открытия Лондонской Олимпиады. За полтора года до этого, зимой 2011-го, он совершает переворот в театральной режиссуре своим невероятным «Франкенштейном».

Олимпиада и «Франкенштейн» стал триумфом Бойла-концептуалиста. Задействовав в качестве автора сценической адаптации «Франкенштейна» драматурга Ника Дира, режиссер придумал гениальный ход – чередовать Камбербэтча и Ли Миллера на главных ролях Создания и Доктора. Спектакль уникален и своей сценографией: круглая сцена, построенная дизайнером Марком Тилдесли, придуманный им модернистский реквизит (родовая «плацента», из которой рождается Создание, и рассекающий по сцене паровоз) навсегда врезаются в память.

Opera National de Paris: Посвящение Джерому Роббинсу

8 ноября 22:00

К столетию Джерома Роббинса - прямая трансляция из Пале Гарнье!

Легендарный хореограф Джером Роббинс считал Парижскую оперу своим вторым домом после Нью-Йорк Сити Балет, труппу которого он возглавил во начале 50-ых по приглашению Джорджа Баланчина. Роббинс оставил свой след в классическом балете, работал на Бродвее и в Голливуде. За свою первую и единственную режиссерскую работу в кино – фильм «Вестсайдская история» был удостоен премии «Оскар».

Программа, созданная в честь Джерома Роббинса, продемонстрирует неограниченное разнообразие его гения и источников его фантазии. Будь то энергичность полномасштабного балета «Осколки стекла» или интимная нежность «Послеполуденного отдыха фавна» и «Сюиты танцев», везде присутствует его редкое умение сочетать пластику тел с глубоким пониманием музыки. С появлением в репертуаре Парижской оперы балета «Полная свобода», истинного театрального портрета эпохи, можно будет увидеть очередную грань таланта Роббинса.

«ФРАНКЕНШТЕЙН: ЛИ МИЛЛЕР»

3 ноября 20:00

Спектакль-сенсация с Джонни Ли Миллером и Бенедиктом Камбербэтчем на экране «Ленинград Центра»!

Проект National Theatre Live

Постановка Королевского Национального театра.

«Франкенштейн» стал триумфом Бойла-концептуалиста. Задействовав в качестве автора сценической адаптации «Франкенштейна» драматурга Ника Дира, режиссер придумал гениальный ход – чередовать Камбербэтча и Ли Миллера на главных ролях Создания и Доктора. Интересно, что в это же время оба актера начинают работу в новейших экранизациях по мотивам Конан Дойля, и оба играют Холмса: один в британском «Шерлоке», другой – в американском «Элементарно».

Музыку к спектаклю написали постоянные саундтрекеры Бойла - электронный дуэт Underworld, а на второстепенных ролях можно заметить много известных лиц: прежде всего, звезду бондианы Наоми Харрис в роли Элизабет и валлийского ветерана сцены Карла Джонсона в роли слепого Де Лейси.

«COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS»

14 ноября 20:00

«Coldplay: A Head Full Of Dreams» представляет уникальный портрет группы, прошедшей захватывающий путь от скромных парней из колледжа до звезд первой величины. Фильм чередует мощные исполнения таких культовых треков, как «Fix You» и «Viva La Vida», с трогательными мгновениями, в которых раскрываются дружеская глубина и братство музыкантов.

Автором фильма стал Мат Уайткросс, в 2016 году выпустивший картину «Supersonic» о знаменитых Oasis. В 90-х режиссер познакомился с четырьмя парнями в лондонском колледже еще до того, как они сформировали группу Coldplay. Мат Уайткросс присутствовал на всех первых репетициях музыкантов, став их видеографом. Режиссер снял самые знаковые видео группы, включая «Paradise», «A Sky Full Of Stars» и «Adventure Of A Lifetime». В фильме Мат Уайткросс поделился с фанатами ценными записями живых выступлений и закулисных моментов мирового тура «A Head Full Of Dreams», а также эксклюзивными архивными материалами, снятыми за 20 лет существования коллектива.

«Coldplay: A Head Full Of Dreams» — наиболее полное высказывание о важнейшей группе современности. И только 14 ноября у поклонников Coldplay будет уникальная возможность посмотреть этот фильм на большом экране.

«ЖЕНА»

18 ноября 16:00

Премьера фильма «Жена»: великолепная Гленн Клоуз и скандал на вручении Нобелевской премии по литературе.

Джоан (Гленн Клоуз) завораживающе умна, красива, талантлива во всем – идеальная жена великого писателя Джо Кастельмана (Джонатан Прайс). В течение сорока лет она приносила в жертву свой дар, мечты и амбиции, дабы карьера её супруга неустанно шла в гору. И вот, они узнают о том, что Джо объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе. Ни разу в жизни Джоан не изменяли ни ее уникальная выдержка, ни отменное чувство юмора. Но на этот раз все оказывается иначе. На пути в Стокгольм супруги встречают своего старого знакомого Натаниэля (Кристан Слэйтер), который намерен вскоре издать биографию Джо. Единственный вопрос, который волнует биографа: отчего после знакомства с Джоан посредственный литератор превратился в величайшего писателя своего времени. Ответ Натаниэлю может дать только сама Джоан. Решится ли она нанести роковой удар накануне вручения Нобелевской премии?

“БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА”

20 ноября 22:00

Проект National Theatre Live

Прямая трансляция постановки театра Nottingham Playhouse

В 2017 году создатель культового сериала "Шерлок" актер и драматург Марк Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору Георга IV в телесериале «Табу» (Taboo, 2017). А теперь блистает на сцене в образе его свихнувшегося отца Георга III в постановке суперхита Алана Беннетта. Вся эксцентрика и гротеск британской монархии – на больших экранах проекта TheatreHD!

