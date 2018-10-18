Голливуд, октябрь 1927 года. Кинокомпания Warner Bros. выпускает первый полнометражный звуковой фильм “Певец джаза”. Немое кино уходит в прошлое, начинается новая эпоха! Зрители ликуют, но для многих звезд киноиндустрии звуковая революция – это драма. Знаменитый актер Джордж Валентайн (Жан Дюжарден) и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. Слава артиста начинает меркнуть. Тем временем тайно влюблённая в Валентайна статистка Пеппи Миллер (Беренис Бежо) стремительно набирает популярность, используя природный шарм и блестящие вокальные данные. Только любовь поможет герою вчерашних дней и звезде нового поколения обрести счастье.





Смелый и безупречный оммаж Золотому веку Голливуда. Триумф позитива. Объяснение в любви зрительскому кино – безудержно весёлое, трогательное и нежное одновременно. Отрада для глаз, уставших от компьютерных спецэффектов и 3D.



В 2011 году фильм получил 5 премий “Оскар” в номинациях “Лучший фильм”, “Лучшая работа режиссёра”, “Лучшая мужская роль”, “Лучшая музыка”, “Лучшая работа художника по костюмам”.