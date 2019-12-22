В министерстве сообщают, режиссёр умер на 79 году жизни после продолжительной болезни. По информации «Sputnik Кыргызстан», с проблемами с почками и печенью в ноябре Шамшиев был госпитализирован в клинику Управления делами президента и правительства.Болот Шамшиев появился на свет в январе 1941 года. Он известен, как постановщик таких знаменитых лент, как "Белый пароход", "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля". В 1977 году режиссёра наградили Государственной премией СССР за работу над фильмом "Белый пароход".