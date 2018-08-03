ИА «Ореанда-Новости». В Китайской Народной Республике не будет показана большая премьера текущего лета - семейная кинокартина “Кристофер Робин”, в основу которого лёг сюжет художественного произведения Алана Александра Милна о Винни-Пухе.



По каким причинам было принято такое решение неизвестно.



Представители западных средств массовой информации предполагают, что фильм не был одобрен китайской цензурой, которая ведёт борьбу с плюшевым медведем. С недавних пор персонаж из повестей Алана Александра Милна и киноленты Марка Форстера стал настоящим оппозиционным символом на территории Китайской Народной Республики.



Цензоры азиатского государства пытаются противостоять любым попыткам проявить “фривольность” в адрес лидирующей партии, особенно в отношении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.



По каким причинам было принято такое решение неизвестно.Цензоры азиатского государства пытаются противостоять любым попыткам проявить “фривольность” в адрес лидирующей партии, особенно в отношении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Блогеры и пользователи Сети сталкивались с некоторыми трудностями, когда пытались выразить свою политическую позицию.



Чтобы избежать давления местными жителями был созданы нелогичные иносказания, одним из которых являлось имя всем известного плюшевого медведя - Вини. Оно используется пользователями Сети для упоминания китайского лидера, так как в персонаже Милна местным жителям удалось разглядеть правителя азиатского государства.



Другие персонажи сказки также имеют прототипы из реальной жизни. Спустя некоторое время эта информация дошла до цензоров, которые начали применять меры для того, чтобы прекратить обсуждения и шутки над правящей партией и её решениями.





Отметим, эта история стала популярно после того, как стартовала разработка киноленты “Кристофер Робин” студией Disney. Согласно предварительным прогнозам, цензура Китайской Народной Республики может лишить корпорацию около 100 миллионов долларов. Напомним, за 2018 год это вторая кинокартина, разработанная студией Disney, которая запрещена к показу в кинотеатрах Китая.



Ранее местные прокатчики отказались показывать на больших экранах семейное фэнтези "Излом времени".





Мировая премьера киноленты “Кристофера Робина”, созданная режиссёром Марком Форстером, состоялась 1 числа текущего месяца.



В картине рассказывается о повзрослевшем мальчике Кристофере Робине, который успел забыть друзей детства и погряз в бытовых проблемах. Но старые приятели вернулись в жизнь Кристофера и помогли ему преодолеть жизненные трудности. Главная роль в фильме Марка Форстера была исполнена Юэном Макгрегором.