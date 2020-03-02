ИА «Ореанда-Новости».Владимир Путин представил новые поправки к Конституции. Одна из них касается понятия брака. Президент предложил, четко определить брак как союз мужчины и женщины.

Как отметил один из депутатов Пётр Толстой, это наиболее важная поправка в последних предложениях президента, которые представлены на двадцати четырёх листах. Политик уверен, очень важно, что эта поправка будет значиться именно под подписью главы государства.

Отмечается, что закрепление брака как союза мужчины и женщины будет способствовать защите традиционных ценностей. Однако президент просил обратить внимание на выбор точных формулировок, которые не могут получить инотолкование.