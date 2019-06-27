ИА «Ореанда-Новости» Начало съёмок третьей части кинофильма «Брат» запланировано на конец июля. Режиссёром картины станет музыкант и шоумен Стас Барецкий. Представители его пресс-службы сообщили, что первые деньги от спонсоров уже получены.

Постановщик фильма сообщил, что в отличие от первых двух лент, которые являются криминальными боевиками, «Брат-3» будет снят в жанре криминальной комедии с элементами драмы. Главный герой фильма – младший брат Данилы Багрова, который стремится попасть на съёмки реалити-шоу «Дом-2». При этом роль старшего брата сыграет режиссёр.

Ранее глава правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов не одобрил идею снять третью часть культового фильма. Режиссёр Сергей Бодров, отец актёра Сергея Бодрова-младшего, который исполнил главную роль в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», также назвал съемки продолжения неудачной идеей.