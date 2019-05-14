ИА "Ореанда-Новости" 15 мая 2019 года в Концертном зале Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках VIII Международной научно-практической конференции состоится научно-творческое заседание к 175-летию со дня рождения композитора и концерт «Песни родной земли». Конференция посвящена 175-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова и 30-летию открытия музыкально-этнографического отделения в Санкт-Петербургской консерватории.

В исполнении Фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (художественный руководитель – Галина Лобкова) прозвучат концертные программы, основанные на фольклорных коллекциях Санкт-Петербургской консерватории: Николай Андреевич Римский-Корсаков и русская народная песня; Песни петь – горе забывать: песенная традиция села Калинино Кунгурского района Пермского края; Русские старожилы Красноярского края. Характер сквозь песни, Песня – это дар человеку: письма народных музыкантов и др.

Фольклорный ансамбль студентов кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусств (художественный руководитель – Галина Сысоева) представит программу Песни села Пчелиновка Воронежской области.

В рамках конференции пройдёт VIII Международный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов, на котором будет представлено более 60 докладов молодых исследователей в области музыковедения и этномузыкологии с аудио, фото, видео иллюстрациями из сочинений композиторов, экспедиционных фольклорно-этнографических материалов и архивных документов; состоятся мастер-классы и открытые лекции ведущих специалистов по народной традиционной культуре.

Информация о конференции – на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории: http://www.conservatory.ru/science/conferences/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-etnomuzykologiya