В концертном зале Яани кирик пройдёт цикл органных оркестров. Первый концерт начинается 19 января 2018, в пятницу, в 19 часов. Адрес: Улица Декабристов 54 А. Подробнее читайте в отдельной афише.







19 января 2018, пятница , 19 часов

Концертный зал Яани кирик

Улица Декабристов 54 А

Цикл концертов « Орга нные встречи в Яани кирик»

Крещенский вечер с Бахом и Пьяццоллой. Голос и орган.

Сочинения из золотого репертуара эпохи барокко и романтизма для голоса и органа и органа соло прозвучат в Крещенский вечер в исполнении очаровательного дуэта. Вокалистка Юлия Яковенко и органистка Мария Гаврилюк предлагают погрузиться в атмосферу музыки Баха и Вивальди, Генделя и Пьяццоллы, Вилла Лобоса и Чайковского. В этот вечер также прозвучит несколько вариантов Ave Maria – Вавилова, Шуберта и Сенс-Санса. Эта великая молитва, обращенная к Пречистой Деве, на протяжении веков влекла композиторов разных стран и эпох. Каждый из мастеров «услышал» эту молитву по-своему, создав шедевр, проверенный веками. Сольный орган представлен версией для Короля инструментов одного их многочисленных инструментальных концертов Вивальди. Наряду с органным хитом, баховской Токкатой и фугой ре минор, публика услышит транскрипции Русской пляски Чайковского и Escualo Пьяццоллы, сделанные для органа самой исполнительницей – Марией Гаврилюк. Крещенский вечер с Бахом и Пьяццоллой – незабываемые впечатления в наполненном особой энергетикой зимних праздников Петербурге.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юлия Яковенко, сопрано,

Мария Гаврилюк, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

1 февраля 2018, пятница, 19 часов

Концертный зал Яани кирик

Улица Декабристов 54 А

Цикл концертов «Органные встречи в Яани кирик»

Органный концерт «Рыцари музыки: Бах и Вивальди»

Бах и Вивальди. Две вершины эпохи барокко Германии и Италии. Два гения-небожителя незаслуженно и надолго забытые. Бах вернулся к нам лишь в веке XIX, а Вивальди в XX! Более того, о некоторых его сочинениях было известно лишь благодаря транскрипциям, Баха. Они никогда не виделись, но, можно сказать, находились в диалоге: лейпцигский кантор высоко ценил творчество неуемного аббата, создав целый ряд гениальных органных транскрипций его инструментальных концертов ради собственного удовольствия. Даже в наши дни публика порою приписывает ряд подобных сочинений Баху, а не Вивальди! Никогда не встречаясь, тем не менее, они стали соавторами ряда безусловных шедевров, проверенных временем. Рыцари музыки встретятся в концерте замечательных петербургских музыкантов Марка Таубе, Екатерины Маришкиной и Светланы Белоусовой. В сопровождении органа прозвучит знаменитый двойной концерт для скрипки и гобоя Баха и двойной концерт Вивальди. Орган соло будет представлен монументальной баховской Прелюдией и фугой си минор. Сюрприз для публики – фрагменты из духовных сочинений Баха в интересной версии для скрипки, гобоя и органа.



Заслуженный артист России Марк Таубе, скрипка,

Лауреаты международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Светлана Белоусова, гобой

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

9 февраля 2018, суббота, 19 часов

Концертный зал Яани кирик

Улица Декабристов 54 А

Цикл концертов «Органные встречи в Яани кирик»

«Чайковский на органе»

Золотые страницы сочинений Петра Ильича Чайковского перевернут в этот вечер органистка Мария Блажевич и обладательница чудесного сопрано Алена Голосенко. Новое звучание, новые краски, новые впечатления! Фрагменты балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», Элегия из «Серенады для струнных», фрагменты цикла «Времена года» в версии для Короля инструментов, а также самые известные и любимые публикой романсы под аккомпанемент органа, вместо привычного фортепиано. Вечер открытий и незабываемые эмоции в концерте «Чайковский на органе».

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Исполнитель:

Мария Блажевич, орган