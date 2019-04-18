ИА «Ореанда-Новости» 17 апреля в Государственном Кремлёвском дворце прошёл концерт Аллы Пугачёвой. Это первое сольное выступление популярной певицы за 10 лет. Оно было приурочено к юбилею артистки, которой 15 апреля исполнилось 70 лет.

Алла Пугачёва исполнила около 20 песен, среди которых были как новые композиции, так и давно ставшие шлягерами «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «Святая ложь» и другие.

Для исполнения финальной песни на сцену был приглашён муж Пугачёвой, известный артист эстрады, юморист, шоумен, телеведущий и актёр Максим Галкин, а также дети и внуки примадонны.

Алла Пугачёва объявила о прекращении гастролей ещё в 2009 году, однако в конце 2018 года объявила о концерте, приуроченном к грядущему 70-летию. Билеты в Кремлёвский дворец были раскуплены поклонниками легендарной артистки за несколько часов.