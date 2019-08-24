ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что фестиваль электронной музыки «КаZантип» не появится на полуострове в том виде, в каком он был раньше, пишет РИА Новости.



При этом Аксенов допустил появление другого фестиваля. Он отметил, что село Поповка, где раньше проводили «КаZантип», достойно, чтобы там и дальше проходили мероприятия.



«КаZантип» был одним из самых больших фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Его начали проводить в Крыму с середины 1990-х годов. Однако потом его запретили из-за нарушений законодательства.