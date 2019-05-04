ИА «Ореанда-Новости». Крымско-татарскую турку высотой более двух метров изготовили крымские мастера. Необычное изделие вмещает около 10 тысяч чашек кофе.

Гигантскую турку создали для национального крымско-татарского праздника Хыдырлез (праздник земледелия), турку продемонстрируют гостям праздника в субботу в Бахчисарае, на её изготовления мастера потратили две недели, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Высота изделия 2,2 метра, объём – 700 литров, материал – оцинкованный металл под состаренную бронзу. Руслан Бальбек отметил, что крымские татары уделяют особое внимание кофейному протоколу и турка для них символ гостеприимства.