ИА "Ореанда-Новости" В пятницу 25 октября в культурном центре ЗИЛ состоится открытие фестиваля японских традиционных искусств. Сам фестиваль продлится три дня.

Всех поклонников традиционного искусства страны восходящего солнца ожидают на территории Даниловского района столицы. Здесь расположен первый и самый большой дворец культуры в городе Москве – ЗИЛ. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы посольства Японии в Российской Федерации, открытие фестиваля традиционных японских искусств запланировано на завтра, 25 октября. В течение трёх дней зрители смогут увидеть уникальные образцы сразу нескольких видов искусства, которые характерны исключительно для Японии.

Одним из ключевых событий фестиваля станет проведение выставки под названием «Нихон но Би». В переводе на русский язык название выставки звучит как «Красота Японии». На выставке будут экспонироваться шедевры сразу нескольких видов японского искусства. Среди них живописные произведения тушью суми-э, икебаны таких японских школ как Икэнобо и Согэцу, а также работы оригами из ткани японского происхождения. На выставке «Нихон но Би» зрители смогут ознакомиться с предметами популярной в Японии чайной церемонии – будут выставлены чашки, чайницы, вазы для цветочных композиций и многие другие предметы. Напомним, что открытие выставки состоится в пятницу, 25 октября.

Стоит отметить, что культурный центр ЗИЛ расположен в Даниловском районе столицы, на территории Южного административного округа. Само здание культурного центра, построенное в 1937 году, является важнейшим памятников конструктивизма, принадлежит к объектам культурного наследия регионального значения.











