ИА «Ореанда-Новости»Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты» собрал в Курске 47 молодых талантов.

На 10 конкурс «Золотые таланты» приехали 47 участников со всей России в возрасте от 10 до 18 лет. На этот раз в конкурсе представлено две номинации: «Фортепиано» и «Деревянные и медные духовые инструменты». В номинации «Фортепиано» выступят 15 участников в возрасте от 10 до 18 лет, которые представят Курскую область, Свердловскую, Белгородскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую и Москву.





В номинации «Духовые инструменты» за звание лауреата будут бороться 32 человека из Брянской, Липецкой, Тверской, Калужской, Воронежской, Новосибирской, Тульской, Ярославской областей, Республики Крым, городов Санкт-Петербурга и Москвы. Каждый год категории разные, эту традицию привил арт-директор конкурса,пианист Иван Рудин. По словам маэстро, для молодых музыкантов участие в конкурсе – большой и перспективный шаг, ведь победители, которых определят в финале 2 декабря, выступят вместе с Московским государственным симфоническим оркестром: «Эти дети не просто выступают, получают бумажку, и дальше они уезжают в свой город, нет. Для них это будет действительно перспектива, большая перспектива в том, чтобы в профессиональной деятельности, в своей карьере добиться совершенно новых высот, новых результатов», - отметил Иван Рудин.Конкурс проходит при поддержке фонда «Арс Лонга» и благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».