В Латвии открывается выставка скульптора-фарфориста Галины Дулькиной

12 июля 2019 года в рижской Галерее Союза художников Латвии (LMS galerija) открывается выставка признанного скульптора-фарфориста Галины Дулькиной. Одна из центральных тем выставки - Вселенная. В связи с этим выдающийся учёный, академик РАН, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер Золотой медали им. М.В. Келдыша Михаил Маров обратился с приветствием:



"С большим удовольствием приветствую выставку "Звёздный билет" в Риге, на родине выдающегося учёного, одного из основоположников космонавтики и моего великого учителя Мстислава Всеволодовича Келдыша, вместе с которым мне довелось работать долгие годы. Многие экспонируемые на выставке произведения посвящены величайшему свершению человеческого гения – началу изучения и освоения космоса, выходу человечества за крайне ограниченные пределы собственной планеты Земли. У скульптора Галины Дулькиной, несомненно, есть собственное оригинальное восприятие многоликого мира космоса, которое представлено сочетанием геометрических фигур. В абстрактных композициях угадывается стремление автора отыскать гармонию бесконечного пространства Вселенной, ощутить его сложность и одновременно красоту, «услышать полёт всех планет», получить «звёздный билет» в мир непознанного, вдохновляясь музой художественного вымысла. Думаю, Галине Дулькиной удалось достичь главного – побудить зрителя через созданные образы вдохновиться нашим суровым и вместе с тем прекрасным звёздным окружением, ощутить устремление в будущее. Искренние пожелания успехов автору и посетителям выставки!"



Произведения скульптора-фарфориста Галины Дулькиной находятся в собраниях Юрия Темирканова, Николая Цискаридзе, Наталии Опалевой, Мориса Барюша, Андрея Чеглакова, Бориса Фридмана, Константина Эрнста, других ценителей искусства. Столь высокое признание Дулькина получила благодаря мастерству работы с таким сложным материалом, как фарфор. Древняя технология, мало изменившаяся за последние 300 лет, требует талантов как скульптора, так и живописца, способного верно подобрать цвета на всех этапах обжига будущего произведения.



Обладая этими талантами, и сочетая работу современного художника с традиционным ремеслом, Галина Дулькина творит в собственной мастерской, где осуществляет отливку, глазурование, роспись, обжиг, золочение и другие процессы по созданию фарфоровой скульптуры. Персональные выставки Дулькиной с успехом проходили на различных статусных площадках Москвы (Еврейский музей и центр толерантности), Берлина, Вильнюса, Витебска (музей Марка Шагала).



Адрес галереи: г.Рига, набережная 11 ноября, дом 35.

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