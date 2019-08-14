ИА «Ореанда-Новости». Член комитета Госдумы по физической культуре и делам молодёжи от партии ЛДПР Дмитрий Свищев пообещал

«Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у неё вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — приводит слова Свищева «РИА Новости» в среду, 14 августа. Как подчеркнул депутат, смеяться на тему блокады непозволительно. Он отметил, что за жизнью певицы изо дня в день следят миллионы молодых людей и поэтому она должна подавать хороший пример.

Чтобы Бузова поняла свою ошибку, парламентарий хочет отправить ей произведения Лидии Гинзбург, Леонида Пантелеева, Даниила Гранина, Алеся Адамовича и Дмитрия Лихачева, а также запись Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича.

Во вторник, 13 августа, певица разместила в своём Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку. Бузова восторгается вкусом еды и заявляет, что она «блокадница». В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой.

В тот же день певица отреагировала на гнев интернет-пользователей. Она пояснила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду. Мать Бузовой также заступилась за артистку. По словам Ирины Бузовой, бабушка певицы пережила блокаду и некоторые её привычки укоренились во всей семье.