ИА «Ореанда-Новости». 14 октября в 19:00 в кинотеатре “Ленинград Центра” пройдёт кинопоказ фильма “Экстаз”, режиссёра Гаспара Ноэ.





Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернётся суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз.





В кинотеатре “Ленинград Центра” можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссёров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет.





Кинотеатр “Ленинград Центра” уникален в своём роде. Любителям качественного старого и современного кино в оригинале представляется исключительная возможность воспринимать и оценивать актеров, занятых в фильме, по-настоящему полноценно, ведь каким бы профессиональным ни был дубляж, в русской озвучке вы не услышите подлинного голоса Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо или Бенедикта Камбербетча, а только увидите их.





Для знатоков и всех желающих приобщиться к мировому искусству кинотеатр “Ленинград Центра” проводит прямые трансляции популярных спектаклей из самых престижных европейских и американских театров. Театр на экране позволяет оценить игру самых известных трупп из разных уголков мира. Вы можете посмотреть на большом экране как самые современные, так и классические постановки театров любого жанра: от Королевского Национального театра, до Метрополитен Опера.





Кроме того, в кинотеатре “Ленинград Центра” можно увидеть уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира, а также редкие концертные выступления звёзд мировой величины.





Просмотр фильмов, спектаклей и концертов на большом экране “Ленинград Центра” – это всегда отличный звук и видео, которые обеспечиваются современным оборудованием. Благодаря возможностям зала на экране вы сможете оценить все нюансы игры актёров и музыкантов, без труда рассмотреть детали костюмов, декораций, мимики, насладиться высококачественным музыкальным сопровождением.





