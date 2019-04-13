ИА «Ореадна-новости». Отца Сергия Зотова недавно отправили в самую настоящую ссылку. Из кафедрального собора в Магнитогорске где он служил, он вынужден был уехать в дальнее село расположенное в Нагайбайском районе. Причина такого гонения на священника, как оказалось, лежит в действиях его супруги, которой заблагорассудилось принять участие в конкурсе красоты.

Матушка Оксана перешла Рубикон и нарушила субординацию. Она пыталась скрыть своё социальное происхождение. Размещая фото в соцсетях нигде не упоминала, что её супруг священник. Но всё тайное вскоре выяснилось.

С этого самого момента «Миссис чувственность» испытала массу неприятностей. Недоброжелатели окрестили её «магнитогорской попадьей». В адрес семейной четы посыпались упрёки. Их обвиняли в том, что живут не по средствам. Оксану клеймили и тролили, как могли.

В этой ситуации женщина была вынуждена снять свою кандидатуру с конкурса. Отписалась от всех соцсетей, где была зарегистрирована. Но это уже мало чем помогло.

На скандал отреагировало руководство Епархии. Недолго думая отца Сергия сослали за 100 километров от дома. Но, он всё же надеется, что страсти улягутся и все стане на свои места.

Необходимо отметить, что по церковным канонам супруга священника не несет такого бремени моральной ответственности, как сам священнослужитель. Оксана, к тому же, по профессии визажист. Благодаря своей работе она и вышла на организаторов конкурса. Причём участие в нем согласовала с мужем.

Отец Сергий стремление своей супруги одобрил. Он не мог тогда и подумать, что вся эта затея обернётся против него.

Епархиальное руководство чётко дало понять, что священник не будет восстановлен на прежнее место службы, пока его супруга не покается. Оксана не против покаяния, она считает, что ничего зазорного не совершила.

Что касается обвинений и упрёков, то семья на самом деле живёт довольно скромно. У священника обычный отечественный автомобиль. На дорогих курортах, вопреки слухам, супруги ни разу не бывали.



