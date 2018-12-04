ИА «Ореанда-Новости». Как охарактеризовать концерт народного артиста России, пианиста Михаила Воскресенского одной фразой? Вероятно, лучше всего это сделал он сам, сказав в одном из интервью: «Пианизм – дело второй половины жизни».

Воскресенский – пианист великого и практически полностью ушедшего поколения. Этих поистине значительных музыкантов осталось совсем немного, их имена можно пересчитать по пальцам – Вирсаладзе, Башкиров, Ашкенази… Все они – замечательные педагоги, воспитавшие целые плеяды пианистов. Но редко когда теперь удается услышать самих мастеров, и поэтому каждый сольный концерт – настоящий праздник для их поклонников.

7 декабря Воскресенский выступит в Малом зале Московской консерватории. Репертуар пианиста очень велик, он универсальный мастер, в руках которого аутентично звучат Шопен и Шнитке, Моцарт и Мусоргский, Скрябин и Бриттен. Для предстоящего концерта Михаил Сергеевич выбрал сочинения Моцарта, Бетховена и Шопена.

Михаил Воскресенский – Народный артист РСФСР (1989), профессор Московской консерватории. Учился в Московском музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова в классе Р. И. Клячко. С 1953 – студент Льва Николаевича Оборина. Концертную деятельность пианист начал в 1955 в составе делегации на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Варшаве, где сыграл Второй концерт Ф. Шопена с оркестром Большого театра под управлением Е. Ф. Cветланова.

Будучи лауреатом четырех международных конкурсов, Воскресенский с большим успехом гастролировал в различных городах России и за рубежом (Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Бразилия, Исландия, Австрия, Франция, Япония, Эфиопия, Кения, Зимбабве и др.). Выступал с дирижёрами, среди которых – Гаук, Рождественский, Темирканов, Кондрашин, Мазур и др.

В репертуаре Воскресенского свыше 50 концертов для фортепиано с оркестром. Он является первым исполнителем в СССР фортепианных концертов Бриттена, Буцко, «Концерт-музик» Хиндемита, сонат Шантыря и Голубева, багателей Денисова и других сочинений. Он впервые исполнил за рубежом Концерт № 2 Шостаковича (фестиваль «Пражская весна», Прага, 24 мая 1957, дирижёр В. Ирачек), Концерта № 1 Шнитке (Будапешт, 10 октября. 1987, дирижёр Л. Ковач).

В сольных программах М. Воскресенский исполнил свыше 40 монографических циклов из сочинений Баха, Моцарта, Шуберта, Листа, Брамса, Рахманинова, Прокофьева, Шумана, Бетховена (32 сонаты), Шопена (все произведения, Малый зал, 1982—83). Осуществил грамзаписи сочинений Шопена (все ноктюрны, скерцо, баллады, полонезы, сонаты и рондо).

По отзывам прессы, М. Воскресенский – «мужественный и сильный пианист. Его игра проникнута хорошим нервом, звук певучий, ясный, чистый как кристалл» («Correio Paulistiano», Бразилия).

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

7 декабря, пятница, 19.00

Абонемент №21

«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»

Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)

В программе:

Моцарт – Фантазия ре минор, KV 397

– Соната ля минор, KV 310

– Adagio си минор, KV 540

Бетховен – Соната № 28 ля мажор, соч. 101

Шопен – Соната № 3 си минор, соч. 58