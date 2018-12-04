ИА «Ореанда-Новости». В малом зале МГК в рамках состоится Юбилейный концерт к 65-летию скрипача Владислава Иголинского. Начало в 19:00 12 декабря. В программе примет участие Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных.



«… Крайне редко встретишь скрипача — истинного виртуоза смычка и истинного виртуоза клавиш» — с этой оценкой нельзя не согласиться, побывав на концертах скрипача Владислава Иголинского, который легко и непринуждённо чувствует себя и в роли пианиста. «В своих интерпретациях В. Иголинский беспокойный и порывистый, но порыв его всегда одухотворён. Музыкант склонен к драматизму и трагедийности»; «Концерт В. Иголинского — музыкальное событие. Признание получили выдающаяся виртуозность и исключительно музыкальный, романтический стиль скрипача» — такие отзывы об искусстве В. Иголинского встречаются в прессе. Оценить и романтический порыв, и драматический накал можно будет на юбилейном концерте 12 декабря, который приурочен к 65-летнему юбилею артиста. В программе вечера — исключительно романтический репертуар: сочинения Франка, Шумана – Дебюсси, Мендельсона, а также самого маэстро.

В честь юбилея Владислава Иголинского на сцену Малого зала также выйдут его коллеги по творческому цеху – лауреат международных конкурсов, профессор Юрий Мартынов (фортепиано), а также Камерный оркестр Московской консерватории под чутким руководством заслуженного артиста России, дирижера Феликса Коробова.





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

12 декабря, среда, 19.00

Владислав ИГОЛИНСКИЙ (скрипка, фортепиано)

Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано)

Камерный оркестр Московской консерватории

Дирижер – Феликс КОРОБОВ

Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных

Дирижёр – Пётр САВИНКОВ

В программе:

Франк – Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8

Иголинский – Фантазия «Про-странство» для скрипки соло. Первое исполнение

«Нигде», слова В. Шаталова (II часть кантаты для смешанного хора «Вернуться в Россию», посвящение В. Рябову). Первое исполнение

Шуман — Дебюсси – Шесть этюдов в форме канона для двух фортепиано

Мендельсон – Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром ре минор