24.08.2019, 16:52
В Marvel представят женщину-Халка
ИА «Ореанда-Новости». В студии Marvel рассказали, что скоро появится женская киноверсия популярного героя Халка, пишет издание «Актуальные новости».
Кто именно будет играть нового персонажа пока неизвестно. Отмечается, что речь идёт о сериале She-Hulk, который расскажет поклонникам комиксов о женском варианте Халка.
Подробности в новом сериале пока не разглашаются. Премьеру стоит ждать не раньше 2021 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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