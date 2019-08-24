ИА «Ореанда-Новости». В студии Marvel рассказали, что скоро появится женская киноверсия популярного героя Халка, пишет издание «Актуальные новости».



Кто именно будет играть нового персонажа пока неизвестно. Отмечается, что речь идёт о сериале She-Hulk, который расскажет поклонникам комиксов о женском варианте Халка.



Подробности в новом сериале пока не разглашаются. Премьеру стоит ждать не раньше 2021 года.