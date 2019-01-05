ИА «Ореанда-Новости» Археологи обнаружили в мексиканском штате Пуэла храм бога Шипе-Тотек, об этом рассказали представители Национального института антропологии и истории.

Руины древнего храма длиной 12 и высотой 3,5 метра были обнаружены археологами под руководством Ноэми Кастийо в окрестностях города Теуакане. Остатки храма представляют собой пирамидальное основание, от которого по бокам к северу и югу располагаются два алтаря для жертвоприношений, и три изваяния бога. Статуи Шипе-Тотека представляют собой два огромных черепа с содранной кожей высотой 70 сантиметров и весом около 200 кг и туловище, которые были высечены из вулканического базальта. Эксперты оценили возраст сооружения, храм мог действовать в период между 1000 и 1260 годами нашей эры.

В ацтекской мифологии Шипе-Тотек, чье имя переводится как «тот, что со снятой кожей», был богом жизни и смерти, покровителем сельского хозяйства и сезонного обновления природы, а также благоволил мастерам ювелирного дела. Это божество, как считали ацтеки, могло наслать на человечество беды, болезни и войны. Шипе-Тотеку поклонялись народы, которые проживали на западе и в центре современной Мексики, а также на побережье Мексиканского залива.

Древние люди изображали бога носящим содранную человеческую кожу, иногда кожа была содрана на нём самом, а его тело было наполовину желтым, наполовину коричневым. Согласно мифам, Шипе-Тотек содрал с себя кожу, чтобы накормить людей. Празднества в честь бога проходили в дни весеннего равноденствия.

«Шипе-Тотек был одним из самых важных мексиканских богов до колонизации страны. Люди считали, что в его власти находится сельское хозяйство, война и мир, возможность обрести покой. Найденный храм очень важен для понимания культуры всего Мексиканского залива», — рассказали в Национальном институте антропологии и истории Мексики.