Отмечается, что в лицо знаменитую художницу знают многие, однако голоса её никто не слышал. В библиотеке нашли запись пилотного эпизода радио-шоу "El Bachiller", сделанная предположительно в 1953 – 1954 году, на которой Фрида Кало читает эссе "Портрет Диего". Это сочинение было посвящено её мужу Диего Ривере. Она описывает его как большого ребёнка.Министр культуры Мексики Алехандро Фраусто Герреро заявил, что если эксперты подтвердят, что голос принадлежит Фриде, это будет единственное сохранившееся свидетельство голоса художницы.



