В МГК им. Чайковского 15 ноября состоится органный концерт
ИА «Ореанда-Новости». 15 ноября в Малом зале Московской консерватории – концерт абонемента «Орган +». На сцену выйдет ведущий российский органист, победитель престижных международных конкурсов Константин Волостнов.
Выдающийся воспитанник Московской консерватории, профессорских классов Мартынова, Паршина, Любимова, Гуреевой оказался и среди четырёх выпускников Класса солистов Высшей школы музыки в Штутгарте, получивших за четвертьвековую историю оценку «С отличием». Гастрольный график молодого музыканта, победителя престижных международных конкурсов в Сент-Олбансе (Великобритания), имени Э.Ф.Валькера в Шрамберге (Германия) необычайно насыщен.
Нынешний концерт — редкость для меломанов и уникальная возможность вновь услышать мастера современного органного искусства. «Именно влюблённость: с органом по-другому нельзя!» — не скрывает Константин Волостнов.
Выступление артиста пройдет совместно с Оркестром «Российская камерата» и Камерным хором «Русский партес» под управлением дирижера Андрея Кружкова.
В программе – избранные сочинения таких композиторов, как Корретт, Вивальди – Бах, Вивальди, Респиги и Пуленк.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
15 ноября, четверг, 19.00
Абонемент №12
«ОРГАН +»
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