ИА «Ореанда-Новости». 15 ноября в Малом зале Московской консерватории – концерт абонемента «Орган +». На сцену выйдет ведущий российский органист, победитель престижных международных конкурсов Константин Волостнов.

Выдающийся воспитанник Московской консерватории, профессорских классов Мартынова, Паршина, Любимова, Гуреевой оказался и среди четырёх выпускников Класса солистов Высшей школы музыки в Штутгарте, получивших за четвертьвековую историю оценку «С отличием». Гастрольный график молодого музыканта, победителя престижных международных конкурсов в Сент-Олбансе (Великобритания), имени Э.Ф.Валькера в Шрамберге (Германия) необычайно насыщен.

Нынешний концерт — редкость для меломанов и уникальная возможность вновь услышать мастера современного органного искусства. «Именно влюблённость: с органом по-другому нельзя!» — не скрывает Константин Волостнов.

Выступление артиста пройдет совместно с Оркестром «Российская камерата» и Камерным хором «Русский партес» под управлением дирижера Андрея Кружкова.

В программе – избранные сочинения таких композиторов, как Корретт, Вивальди – Бах, Вивальди, Респиги и Пуленк.



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

15 ноября, четверг, 19.00

Абонемент №12

«ОРГАН +»