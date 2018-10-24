В МГК им. Чайковского состоится «Флейтовая симфония» в рамках абонемента №52
Знаменитая немецкая флейтистка, лауреат многочисленных конкурсов, выдающийся педагог, профессор Высшей школы музыки Ганновера Андреа Либеркнехт выступит в Москве в МГК им. Чайковского.
Карьера Андреа Либеркнехт началась ещё в студенческие годы – в 1988 году, в возрасте 23 лет, она стала солисткой Симфонического оркестра Мюнхенского радио. Серьёзным творческим достижением явилась победа на престижном конкурсе «Пражская весна» в 1991 году, после чего Андреа получила предложение занять место солистки в Симфоническом оркестре Кёльнского радио, в составе которого она выступала на протяжении трёх лет.
В числе исполнительских достижений Андреа – победа на соревнованиях в Кобе, Япония в 1993 году, а также на международных конкурсах камерной музыки в Токио, Белграде, Кольмаре (в составе квинтета Arcis и в дуэте с пианистом Яном Филиппом Шульце). На счету Андреа выступления с такими всемирно известными коллективами, как Филармонический оркестр Осло, Берлинский филармонический оркестр, Баварский государственный оркестр и т.д.
Также Андреа Либеркнехт ведёт активную педагогическую деятельность.
29 октября Либеркнехт выступит в Рахманиновском зале консерватории в рамках абонемента «Флейтовая симфония». В концерте примут участие флейтисты Ольга Ивушейкова, Анна Брюсова, Дарья Дягилева, Ульяна Живицкая и Иван Бушуев. Партию фортепиано исполнит Анна Гришина. В программе вечера – избранные сочинения Баха, де Буамортье, Томати, Форе, Дебюсси, Кочара и Андерсена.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
29 октября, понедельник, 19.00. Абонемент №52.
Андреа ЛИБЕРКНЕХТ (флейта), Германия
В концерте принимают участие –
Ольга ИВУШЕЙКОВА (флейта)
Анна БРЮСОВА (флейта)
Дарья ДЯГИЛЕВА (флейта)
Ульяна ЖИВИЦКАЯ (флейта)
Иван БУШУЕВ (флейта, басовая флейта)
Анна ГРИШИНА (фортепиано)
В программе:
Бах – Сюита для лютни до минор, BWV 997
де Буамортье – Концерт для пяти флейт ре мажор, соч. 15 № 3
Томази – Сонатина для флейты соло
Форе – Фантазия для флейты и фортепиано, соч. 79
Дебюсси – Соната для скрипки и фортепиано (транскрипция для флейты и фортепиано)
– Прелюдия «Шаги на снегу» (транскрипция для шести флейт)
Кочар – «Тембровые игры» для двух флейт
Андерсен – Концертная пьеса № 2, соч. 16
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