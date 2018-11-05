ИА «Ореанда-Новости». 5 ноября в Большом зале консерватории – встреча двух звёзд. Виолончелист Арсений Чубачин и пианистка Полина Осетинская впервые сыграют в дуэте впечатляющую программу.



Для слушателей прозвучат: знаменитая Соната Франка – музыка, затрагивающая самые чувствительные струны души, «Румынские танцы» Бартока, от которых ноги сами идут в пляс, погружающую в психоделическую бездну Сонату Шостаковича и сметающие представления о времени и пространстве «Вариации на обретение жилища» Десятникова.

Арсений Чубачин – наследник традиций русского исполнительского искусства, – впитав все самое лучшее, чем славится Московская консерватория, усовершенствовал свое мастерство в Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера. Его отточенная техника, яркая индивидуальность, темперамент и артистизм были не раз отмечены жюри международных конкурсов. Эти и другие достоинства стали весомым аргументом для приглашения Арсения в 2015 году на международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича в Баку, где он представил программу на стыке джаза и кроссовера. Его партнером выступил прославленный Игорь Бутман. В марте 2018 года вехой в карьере Арсения Чубачина стал дебют в Большом зале Берлинской филармонии, после чего последовала серия ангажементов в Европе.

Критики отмечают, что «энергия и темперамент музыканта “заводят” даже самую флегматичную публику, заставляя неистово аплодировать его мастерству».

Полина Осетинская смело заходит на неизведанные территории искусства. В свои сольные программы артистка почти всегда включает сочинения композиторов конца XX — XXI веков, часто сталкивая их с классикой – Шопеном, Моцартом. Записи пианистки выходили на многих лейблах, в числе которых — «Мелодия», Sony Music, Naxos, Bel Air, Quartz.

Полина Осетинская непредсказуема, обворожительна, элегантна. Она умеет удивлять и выбором программы, и партнерами, среди которых и звезды классики – скрипач Максим Венгеров, пианист Антон Батагов, и звезды экрана – актриса Ксения Раппопорт, телеведущий Владимир Познер.

Так что дуэт Арсения Чубачина и Полины Осетинской – это энергетический коктейль, который несет бодрость и позитив, заряжает яркими эмоциями.





В программе:

Франк – Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8

переложение для виолончели и фортепиано

Барток – Румынские танцы, BB 68

переложение для виолончели и фортепиано

Шостакович – Соната для виолончели и фортепиано ре минор, соч. 40

Десятников – Вариации на обретение жилища для виолончели и фортепиано