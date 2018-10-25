Выставка «Музыка русского пейзажа»

К 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова

К 175-летию со дня рождения В.Д. Поленова

Участники:

– СОКОЛОВ Александр Сергеевич – ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор;

– ЧЕРНЫШЕВ Николай Сергеевич – руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по Центральному округу;

– РОМАШКО Евгений Викторович – народный художник России, заведующий кафедрой академической живописи МГХПА им. С.Г. Строганова.

29 октября Московская консерватория приглашает истинных ценителей искусства на выставку «Музыка русского пейзажа» в рамках всероссийского проекта «Искусство и наследие». Выставка приурочена к двум юбилейным датам – 145-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова и 175-летие со дня рождения выдающегося художника Василия Дмитриевича Поленова.

В выставке принимают участие работы таких известных художников современности, как Евгений Ромашко, Константин Петров, Андрей Дубов, Юрий Орлов, Иван Полиенко, Виктор Русанов, Вера Лагутенкова, Ирина Ива, Алла Полковниченко, Нина Шапкина – Корчуганова, Наталья Мищукова, Федор Помелов.

Пленэрно-выставочный проект «Искусство и наследие» направлен на популяризацию объектов культурного наследия Российской Федерации, привлечение внимания к вопросам сохранения памятников истории и культуры.

Молодые и маститые художники - члены Союза художников России, Московского союза художников и Российской академии художеств – отражают на своих полотнах красоту природы и древней архитектуры разных уголков России, увиденных во время путешествий по стране. Пленэрные работы, с присущей для них особой выразительностью и эмоциональной наполненностью, составят интересную экспозицию - своеобразную живописную симфонию, посвящённую России.

По окончании выставки для представителей прессы состоится фуршет.





БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

(верхнее фойе партера, I амфитеатр, II амфитеатр)

29 октября 2018, понедельник, 17.00

Проект «ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ»