ИА «Ореанда-Новости». 28 октября в Малом зале Московской консерватории — «Приношение великим романтикам». В рамках этой программы для взыскательной консерваторской публики прозвучат сочинения Шумана, Рахманинова и Райхельсона. На сцену выйдут Марк Бушков (скрипка), Екатерина Асташова (скрипка), Андрей Усов (альт), Александр Бузлов (виолончель) и Константин Лифшиц (фортепиано).

Скрипач Марк Бушков родился в Монпелье (Франция) в 1991 году в семье музыкантов. Обучаться игре на скрипке Марк начал в возрасте 5 лет у своего деда – известного скрипача и педагога Матиса Вайтснера, а годом позже дебютировал на сцене. В 2001 году поступил в Высшую школу музыки в Лионе (класс Клер Бернар).

К 25 годам музыкант сделал успешную артистическую карьеру. Он выступал с сольными концертами в Гамбурге и Монреале, принимал участие в европейских и российских фестивалях. Скрипач активно сотрудничает с именитыми оркестрами – Брюссельский филармонический, Бельгийский национальный оркестр, оркестр Московской филармонии, «Новая Россия» и другие.

М. Бушков играет на скрипке Ж.Б. Вильома (1865), которую получил в аренду от своего продюсера Б. Фелдман.

Скрипачка Екатерина Асташова родилась в 1980 году в Москве. Будучи студенткой Государственного музыкального училища имени Гнесиных, Екатерина поступила в Международный молодежный симфонический оркестр под руководством Леонида Николаева.

В период обучения в Московской консерватории принимает участие в концертах барочной музыки, выступает в различными оркестрами, много концертирует в дуэте с фортепиано.

Альтист Андрей Усов родился в 1979 году в Екатеринбурге. В 2002 году окончил Московскую консерваторию по классу профессора Ю.А. Башмета и доцента Р.Г. Балашова.

А. Усов был удостоен IV премии Международного конкурса альтистов Ю. Башмета (1997). В 2000 году стал победителем Международного конкурса струнных квартетов имени Д. Шостаковича. С 2007 года А. Усов также является солистом Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета.

Виолончелист Александр Бузлов – один из самых ярких и талантливых российских музыкантов молодого поколения. По мнению New York Times, он «является виолончелистом истинно русской традиции, обладающим великим даром заставлять инструмент петь, завораживая публику своим звуком». Во время обучения был стипендиатом международных благотворительных фондов М. Ростроповича, В. Спивакова, Н. Гузика (США), «Русское исполнительское искусство». Его имя было занесено в Золотую книгу молодых талантов России «XX век — XXI веку». В настоящее время А. Бузлов преподает в Московской консерватории. Проводит мастер-классы в России, США и Европе.

Александр Бузлов родился в Москве в 1983 году. В 2006 году окончил Московскую консерваторию (класс профессора Наталии Гутман).

Пианист Константин Лифшиц в 1995 году, будучи учеником Гнесинской десятилетки, был удостоен престижной премии ECHO Klassik в номинации «Лучший молодой артист года» за свой первый диск.

А выпущенная в 1996 году запись «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха была номинирована на премию Grammy и оценена музыкальны критиком издания «The New York Times» Э. Росштейном как «самая сильная пианистическая интерпретация со времени исполнения Гульда».

В багаже пианиста – обширный репертуар монографических программ: «марафоны» Баха, Бетховена, Дебюсси,Шопена, Шостаковича; выступления в лучших концертных залах мира, сотрудничество с выдающимися дирижерами и музыканта ми.

Сегодня пианист и дирижер Константин Лифшиц — член Лондонской Королевской академии музыки и профессор Люцернской консерватории (Швейцария).





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

28 октября, воскресенье, 19.00