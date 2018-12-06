ИА «Ореанда-Новости». В декабре в Московской консерватории пройдут три концерта, приуроченные к 90-летию со дня рождения Льва Власенко. На сцену Малого и Рахманиновского зала выйдут выпускники Маэстро разных лет – Александр Струков, Калле Рандалу, Наталья Власенко, Олег Степанов, Николай Сук и другие. В программе будут царить излюбленные композиторы Льва Николаевича – Моцарт, Бетховен, Лист и др.

В плеяде блестящих пианистических имен XX века не угасает звезда Льва Власенко (1928 – 1996). «Есть на сцене, как и в жизни, натуры, пользующиеся всеобщей симпатией, — прямые, открытые, искренние: пусть в чем-то бесхитростные, зато во всем откровенные и чистосердечные. Власенко, как художник, из их числа, — так писала о нем советская критика. — …Он не лицедействует, не лукавит и не наигрывает; его девизом могло быть: "говорю то, что думаю, выражаю то, что чувствую"».

Ученик Якова Флиера, Власенко легко увлекал мощью темперамента, природной виртуозностью: неслучайно он «ворвался» на большую эстраду благодаря победе на Международному конкурсе Листа, а затем подтвердил реноме лауреатством на Первом конкурсе имени Чайковского, уступив лишь Вану Клиберну.

Немало лет Лев Власенко отдал педагогике: его класс в Московской консерватории был одним из самых востребованных и привлекал внимание талантливыми индивидуальностями. Теперь выпускники разных лет отдают дань памяти Учителя, выступая в честь 90-летия со дня его рождения.





Расписание концертов



