В МГК пройдут три концерта в память Л.Н. Власенко
ИА «Ореанда-Новости». В декабре в Московской консерватории пройдут три концерта, приуроченные к 90-летию со дня рождения Льва Власенко. На сцену Малого и Рахманиновского зала выйдут выпускники Маэстро разных лет – Александр Струков, Калле Рандалу, Наталья Власенко, Олег Степанов, Николай Сук и другие. В программе будут царить излюбленные композиторы Льва Николаевича – Моцарт, Бетховен, Лист и др.
В плеяде блестящих пианистических имен XX века не угасает звезда Льва Власенко (1928 – 1996). «Есть на сцене, как и в жизни, натуры, пользующиеся всеобщей симпатией, — прямые, открытые, искренние: пусть в чем-то бесхитростные, зато во всем откровенные и чистосердечные. Власенко, как художник, из их числа, — так писала о нем советская критика. — …Он не лицедействует, не лукавит и не наигрывает; его девизом могло быть: "говорю то, что думаю, выражаю то, что чувствую"».
Ученик Якова Флиера, Власенко легко увлекал мощью темперамента, природной виртуозностью: неслучайно он «ворвался» на большую эстраду благодаря победе на Международному конкурсе Листа, а затем подтвердил реноме лауреатством на Первом конкурсе имени Чайковского, уступив лишь Вану Клиберну.
Немало лет Лев Власенко отдал педагогике: его класс в Московской консерватории был одним из самых востребованных и привлекал внимание талантливыми индивидуальностями. Теперь выпускники разных лет отдают дань памяти Учителя, выступая в честь 90-летия со дня его рождения.
Расписание концертов
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8
Суббота
19.00
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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Александр СТРУКОВ (фортепиано)
В программе:
Моцарт
Соната си-бемоль мажор, KV 570
Бетховен
Соната ре минор, соч. 31 № 2
Шопен
Ноктюрны
Вальсы
Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53
Баллада № 3 ля-бемоль мажор, соч. 47
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14
Пятница
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Вечер фортепианной музыки
Сергей БЕЛЯКОВ, Геннадий ДЗЮБЕНКО, Россия – Испания
Рубен МУРАДЯН, Фарида НУРИЗАДЕ
Калле РАНДАЛУ, Эстония – Германия
Раджа РАХМАН, Канада
Александр СТРУКОВ
В программе:
Бетховен
Соната №8 до минор «Патетическая», соч. 13
Шуберт
Соната соль мажор, соч. 78. I, II части
Шопен
Вальс до-диез минор, соч. 64 № 2
Большой вальс ля-бемоль мажор, соч. 42.
Лист
Ноктюрн №3 «Грёзы любви»
«Благословение Бога в одиночестве»
(из цикла Поэтические и религиозные гармонии»)
Сонет Петрарки №104
«Мыслитель» (из цикла «Годы странствий»)
Трансцендентный этюд «Метель»
Концертный парафраз на темы из оперы Дж. Верди «Риголетто»
Рахманинов
«Вариации на тему Корелли», соч. 42
Альбенис
Три пьесы из «Испанской Сюиты»
Калинников
«Элегия»
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19
Среда
19.00
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МАЛЫЙ ЗАЛ
Вечер фортепианной музыки
Ираклий АВАРИАНИ, Франция
Жания АУБАКИРОВА, Казахстан
Наталья ВЛАСЕНКО, Россия – Австралия
Юстас ДВАРИОНАС, Литва
Олег СТЕПАНОВ
Николай СУК, Украина – США
В программе:
Бах
Хроматическая фантазия и фуга ре минор
Брамс
Рапсодия № 1 си минор, соч. 79
Баллада № 2 ре мажор, соч. 10
Дварионас
«Сонатина»
«Камыш»
«Танец»
Шопен
Три этюда, соч. 10
Баллада № 3 ля бемоль мажор, соч. 47
Два ноктюрна, соч. 9
«Фантазия экспромт» до-диез минор, соч. 66
Вальс ми минор, посмертное соч.
Бетховен
Фантазия соль минор, соч. 77
Гуммель
Фантазия «La Contemplazione», соч. 107, № 3
Равель
Испанская рапсодия в четыре руки
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