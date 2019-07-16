ИА «Ореанда-Новости». За последние пять лет количество bleisure-путешествий (от business (бизнес) и leisure (досуг)) по России выросло на 43%. Об этом во вторник, 16 июля, говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб».

Формат совмещает в себе командировку и отдых: сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил в рабочих целях. Эксперты прогнозируют, что в скором времени доля таких путешествий в числе командировок достигнет 60%.

Одной из причин роста популярности такого формата называют большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов, склонного к объединению работы с личной жизнью и изучению новых мест.

Самыми популярными городами России, где деловые путешественники задерживаются на отдых, стали Москва (спрос вырос на 17% за последний год) и Санкт-Петербург (спрос сохраняется и составляет 30%).

За прошедший год популярностью для проведения досуга по окончании командировки и деловых мероприятий пользовались такие города, как Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. К последнему интерес вырос на 160%.В топе популярных зарубежных городов — Алма-Ата, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Многие зарубежные корпорации также постепенно пересматривают свою тревел-политику и внедряют формат bleisure-путешествий как поощрение и мотивацию сотрудников. Это позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью.