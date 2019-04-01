ИА «Ореанда-Новости» В Московский зоопарк привезут из Китая двух больших панд. На транспортировку животных уйдёт почти 15 миллионов рублей, о чём свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Животных в сопровождении трёх специалистов переправят в Москву из города Чэнду. Медведи будут доставлены из Китая на грузовом вертолёте, при этом отмечается, что всё путешествие панд не должно занять более 20 часов. Лететь животные будут в клетках, вес которых не превышает 500 кг.

Перевозчика выберут 18 апреля по результатам тендера, который проводит московский зоопарк, как сказано в документе - максимальная стоимость контракта – 14,6 миллиона рублей. Прибудут панды в столицу 29 апреля.