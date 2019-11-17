ИА «Ореанда-Новости» 22 ноября в 19:00 в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится концерт фортепианного дуэта в составе Лесли Ховарда (Австралия) и Лудовико Тронканетти (Италия).

Музыканты в честь грядущего 190-летия выдающегося российского композитора и пианиста Антона Рубинштейна впервые в истории исполнят его «Фантазию фа минор».

Помимо этого посетители концерта смогут услышать сочинения Ференца Листа: «Воспоминания об опере «Норма» Беллини», «Гексамерон. Большие концертные вариации на тему из оперы «Пуритане» Беллини» и «Воспоминания об опере «Дон Жуан» Моцарта».