08.06.2019, 08:15
В московском Домодедово откроется выставка периода античности
ИА "Ореанда-Новости" На территории столичного аэропорта Домодедово в следующий четверг состоится торжественное открытие выставки под названием "Золотое кольцо Боспорского царства". Выставка включает в себя ряд фотографий, иллюстрирующих археологические работы и театральные представления античного периода.
Кроме создателей и координаторов выставочного проекта Христофора Константиниди и Ивана Чайки, на церемонию открытия приглашены должностные лица, курирующие туристическую отрасль регионов, которые приняли участие в проекте, а также послы бренда или амбассадоры. Среди них сенатор Совета Федерации России Ольга Ковитиди и чрезвычайный и полномочный посол Гренады в России Олег Фирер. Выставка вне пределов воздушного пространства популяризируется другими амбассадорами: телеведущей программ "Вокруг света" и "Моя планета" Ириной Пудовой, российским космонавтом-испытателем и героем России Антоном Шкаплеровым, чемпионом мира по боксу Константином Цзю и заслуженным артистом России и художественным руководителем Большого Московского цирка Аскольдом Запашным.
Новый туристический маршрут, который проложен по местам античного Боспорского царства лёг в основу экспозиции. В настоящее время он охватывает 12 российских городов, расположенных на пути от Ростова-на-Дону до Севастополя. Гостям столичного аэропорта предлагается ознакомиться с более 200 памятных мест нового туристического маршрута, например, археологические комплексы Херсонес Таврический в Севастополе и Пантикапей в Керчи, а также города Таманского полуострова – Горгиппия и Фанагория.
Работа выставки продлится до 13 июля, посетить выставки авиапутешественики смогут бесплатно. Функционирует экспозиция во всё время работы аэропорта, то есть круглосуточно.
Кроме создателей и координаторов выставочного проекта Христофора Константиниди и Ивана Чайки, на церемонию открытия приглашены должностные лица, курирующие туристическую отрасль регионов, которые приняли участие в проекте, а также послы бренда или амбассадоры. Среди них сенатор Совета Федерации России Ольга Ковитиди и чрезвычайный и полномочный посол Гренады в России Олег Фирер. Выставка вне пределов воздушного пространства популяризируется другими амбассадорами: телеведущей программ "Вокруг света" и "Моя планета" Ириной Пудовой, российским космонавтом-испытателем и героем России Антоном Шкаплеровым, чемпионом мира по боксу Константином Цзю и заслуженным артистом России и художественным руководителем Большого Московского цирка Аскольдом Запашным.
Новый туристический маршрут, который проложен по местам античного Боспорского царства лёг в основу экспозиции. В настоящее время он охватывает 12 российских городов, расположенных на пути от Ростова-на-Дону до Севастополя. Гостям столичного аэропорта предлагается ознакомиться с более 200 памятных мест нового туристического маршрута, например, археологические комплексы Херсонес Таврический в Севастополе и Пантикапей в Керчи, а также города Таманского полуострова – Горгиппия и Фанагория.
Работа выставки продлится до 13 июля, посетить выставки авиапутешественики смогут бесплатно. Функционирует экспозиция во всё время работы аэропорта, то есть круглосуточно.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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