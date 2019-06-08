Выставка включает в себя ряд фотографий, иллюстрирующих археологические работы и театральные представления античного периода.Среди них сенатор Совета Федерации России Ольга Ковитиди и чрезвычайный и полномочный посол Гренады в России Олег Фирер. Выставка вне пределов воздушного пространства популяризируется другими амбассадорами: телеведущей программ "Вокруг света" и "Моя планета" Ириной Пудовой, российским космонавтом-испытателем и героем России Антоном Шкаплеровым, чемпионом мира по боксу Константином Цзю и заслуженным артистом России и художественным руководителем Большого Московского цирка Аскольдом Запашным.В настоящее время он охватывает 12 российских городов, расположенных на пути от Ростова-на-Дону до Севастополя. Гостям столичного аэропорта предлагается ознакомиться с более 200 памятных мест нового туристического маршрута, например, археологические комплексы Херсонес Таврический в Севастополе и Пантикапей в Керчи, а также города Таманского полуострова – Горгиппия и Фанагория.Функционирует экспозиция во всё время работы аэропорта, то есть круглосуточно.