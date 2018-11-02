Выставкапозволит увидеть ценнейшие экспонаты музеев со всех уголков страны. Так же интересен временной охват представленной коллекции: от икон русских князей XVII века до шедевров изобразительного искусства прошлого столетия. Самым древним экспонатом выставки стала икона Божией Матери из Псково-Печерского монастыря. Отмечается, что образ впервые прибыл в Москву из псковской земли.Выставку готовили специально к памятной дате, со всей тщательностью подбирая экспонаты. За время сбора экспозиции специалисты преодолели, в общей сложности, путь равный 145 тысячам километров. Участие принимают 50 музеев, предоставивших 280 экспонатов. Помимо иконописи,и других великих русских художников. Примечательно, что некоторые экспонаты до сего дня не покидали музейных стен. Познакомиться с их удивительными историями можно будет в рамках экскурсий, организованных с учетом особенностей и интересов всех возрастных групп. Кроме того, сейчас ведется издание каталога экспонатов коллекции, а в последующие годы планируется продолжение цикла, которое позволит показать посетителям новые, неизвестные до сих пор, шедевры: пейзажи, исторические панорамы и портреты от самых знаменитых авторов.В кураторский совет выставки вошли специалисты крупнейших столичных и региональных музеев. Экспозиция подготовлена в рамках образовательного проекта "Россия - моя история" в сотрудничестве в Третьяковской галереей, Русским музеем и советом Патриарха по культуре.По сообщениям представителей кураторства, что на открытии выставки выступит президент России Владимир Путин, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выставка продлится. Вход будет свободным для всех категорий граждан.