В программе:Шопен – Два экспромта:ля-бемоль мажор, соч.29 фа-диез мажор, соч.36 – Скерцо №2 си-бемоль минор, соч.31Скрябин – Соната №2 (соната-фантазия) соль-диез минор, соч.19 Рахманинов – Соната №2 си-бемоль минор, соч.36Прокофьев – Соната №7 си-бемоль мажор, соч.8322 апреля в Большом зале консерватории выступает один из самых ярких молодых пианистов третьего тысячелетия Дмитрий Шишкин. Несмотря на молодость, за его плечами множество побед на международных конкурсах, концертныхвыступлений в разных странах. Дмитрий Шишкин родился в 1992 году в Челябинске, первый концерт дал в три года, и благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Спивакова, в 9 лет перебрался в Москву. Музыкальное образование он получил в МССМШ имени Гнесиных (педагог – Михаил Хохлов) и Московской консерватории (педагог – Элисо Вирсаладзе). Хотя Дмитрий Шишкин давно на эстраде, но всё равно считает, что «процесс учёбы бесконечен, это постоянное движение, стремление, поиск, иначе «закиснешь». Помощь наставников вселяет в меня уверенность, это основа, корни, которые меня поддерживают, питают, чтобы «не заносило и раскачивало». «В Шишкине обаяние есть, прежде всего, в его исполнительской индивидуальности. Это передаётся во всех аспектах его игры: в звучании и его красках, в обращении с педалью, что придаёт ещё большую красочность и одновременно прозрачность, в его естественной фразировке, в его rubato, лёгком и поэтичном», – такие отзывы можно прочесть о его игре. В 2015 году Дмитрий Шишкин стал лауреатом Международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве, в 2017 году выиграл конкурс Top of the World в норвежском городе Тромсё, а в 2018-м – Международный конкурс исполнителей в Женеве в номинации «фортепиано».«Когда я исполняю музыку Шопена, мне кажется, что я её лучше всех понимаю; когда проникаюсь музыкой Скрябина, то он – мой кумир; когда берусь за Прокофьева, он заполняет все мои чувства и мысли, и так далее… Этот процесс, я считаю, абсолютно верен и необходим, уж для меня точно. Если хотите, «я всеяден и жаден» до всех и всего», – признается артист.