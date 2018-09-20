ИА «Ореанда-Новости». Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского информирует, что в Рахманиновском зале консерватории состоится третий концерт, посвященный произведениям Бетховена. Начало концерта в 19.00 23 сентября, в воскресенье. Представляем вашему вниманию программу концерта.

«Непрерывным усердием получите Вы гений Моцарта из гайдновских рук», — такое великое будущее пророчили юному Бетховену современники. Не случайно Бетховен посвятил учителям свои венские опусы: Гайдну – три первые венские фортепианные сонаты, Сальери – три первые сонаты для скрипки и фортепиано. Как не случайно и то, что жанр сонаты по-новому преломился в творчестве композитора – революционная эпоха посягала на незыблемые правила.

Превосходный пианист, Бетховен неплохо играл и на скрипке, около пяти лет исполнял партию альта в оркестре театра в Бонне. И позже в Вене он не оставил занятия скрипкой — одним из любимейших своих инструментов. Для скрипки и фортепиано написаны юношеские Вариации на тему из «Свадьбы Фигаро», три десятилетия спустя — последняя в цикле Соната для фортепиано и скрипки соль мажор, соч. 96. Обратим внимание: композитор (как в своё время Моцарт) и его современники на первое место ставили фортепиано; в отзывах и рецензиях нередко читаем: сонаты со скрипкой!

Бетховенские скрипичные сонаты не сразу завоевали признание. Первые отклики полны упреков автору в «учёности», в недостатке естественности, «чрезмерной изысканности»… Но очень скоро рецензенты сменили тон: они заговорили об «изобретательности, серьёзном, мужественном стиле». Слава Бетховена с годами неуклонно возрастает, и к началу нового XIX века его имя венчает знаменитую венскую триаду: Гайдн — Моцарт — Бетховен.

23 сентября в Рахманиновском зале скрипичные сонаты Бетховена прозвучат в исполнении музыкальной династии Готсдинер. В сценическом дуэте с профессором Московской консерватории Михаилом Готсдинером, учеником великого Давида Ойстраха, выступит его сын — пианист Илья Готсдинер.



В программе:

Бетховен – Сонаты для скрипки и фортепиано

№5 фа мажор «Весенняя», соч.24

№9 ля мажор «Крейцерова», соч.47 №10

№10 соль мажор, соч.96