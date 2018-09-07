ИА «Ореанда-Новости». Концерт памяти Бориса Ивановича Куликова пройдёт в Большом зале Московской консерватории 12 сентября 2018 года.



Звания и достижения Бориса Ивановича на поприще мирового музыкального искусства можно перечислять бесконечно: он – заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор кафедры хорового дирижирования, ректор Московской консерватории с 1974 по 1990 гг., обладатель ордена «"Дружбы народов" и польского ордена "За заслуги перед искусством", член Общества имени Е.А. Мравинского и др.



Звания и достижения Бориса Ивановича на поприще мирового музыкального искусства можно перечислять бесконечно: он – заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор кафедры хорового дирижирования, ректор Московской консерватории с 1974 по 1990 гг., обладатель ордена «"Дружбы народов" и польского ордена "За заслуги перед искусством", член Общества имени Е.А. Мравинского и др.

Среди учеников Куликова такие мэтры, как В. Полянский, С. Калинин, М. Бустийо, М. Дмитриев, Л. Заборовский, В. Контарев, С. Тараканов и многие другие. Его ученики преподают в музыкальных училищах, детских музыкальных школах, хоровых студиях, работают на радио и телевидении, в оперных и музыкальных театрах разных городов России и за рубежом (Польша, Германия, Испания, Нидерланды, Великобритания, США, Эквадор).





В репертуаре Куликова практически все сочинения, исполняемые Государственным хором СССР и Краснознаменным ансамблем им. А.В. Александрова, вокально-хоровая классика XIX и XX вв. Выступал в качестве хорового и симфонического дирижера в СССР, России и за рубежом (Польша, Югославия и другие страны).





Он сотрудничал со многими известными хоровыми и симфоническими коллективами и солистами. Куликов осуществил постановку и исполнение фундаментальных произведений ораториального жанра: "Детство Христа" Г. Берлиоза (Польша), Реквием В.А. Моцарта (Большой зал консерватории и зал Загребской филармонии), "Рай и Пери" Р. Шумана (Большой зал консерватории и Концертный зал им. П.И. Чайковского), "Заповеди блаженства" С. Франка (Концертный зал им. П.И. Чайковского).





В память о выдающемся музыканте и талантливом педагоге на историческую сцену Большого зала выйдут Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского, Хор кафедры хорового дирижирования Московской консерватории под управлением Станислава Калинина, Женский хор Музыкального училища имени Гнесиных под управлением Оксаны Глазевой, Филармоническая хоровая капелла "Ярославия" под управлением Владимира Контарева.





В программе концерта – кантата для смешанного хора и оркестра "Иоанн Дамаскин" Танеева, а также русская и зарубежная хоровая музыка.