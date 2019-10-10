10.10.2019, 16:42
В Московской консерватории пройдёт юбилейный концерт Игоря Бриля
ИА «Ореанда-Новости». В этом году известному джазовому пианисту Игорю Брилю – 75. Отметить юбилей профессор, народный артист России решил в кругу друзей-музыкантов на сцене Большого зала Московской консерватории.
Название концерта «75 на 57» – не просто игра чисел: из 75 лет жизни 57 маэстро посвятил джазовому искусству. Свой первый альбом Игорь Бриль выпустил еще в 60-е, когда джаз был фактически запрещен, и с тех пор музыкант продолжает пропагандировать это направление в нашей стране: выступает на различных российских и мировых площадках, дает мастер-классы, организовывает фестивали молодых исполнителей.
На праздничном вечере в Большом зале прозвучат легендарные джазовые хиты, композиции в стиле блюз, а также произведения самого юбиляра. Вместе с ним в концерте примут участие перкуссионист Яков Окунь и контрабасист Евгений Онищенко.
14 октября в 19-00.
В программе:
блюз, классика джаза, авторские произведения
Название концерта «75 на 57» – не просто игра чисел: из 75 лет жизни 57 маэстро посвятил джазовому искусству. Свой первый альбом Игорь Бриль выпустил еще в 60-е, когда джаз был фактически запрещен, и с тех пор музыкант продолжает пропагандировать это направление в нашей стране: выступает на различных российских и мировых площадках, дает мастер-классы, организовывает фестивали молодых исполнителей.
На праздничном вечере в Большом зале прозвучат легендарные джазовые хиты, композиции в стиле блюз, а также произведения самого юбиляра. Вместе с ним в концерте примут участие перкуссионист Яков Окунь и контрабасист Евгений Онищенко.
14 октября в 19-00.
В программе:
блюз, классика джаза, авторские произведения
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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