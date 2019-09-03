Виктору Мержанову выпал особый жребий: связать века, через многие годы пронести непреходящие ценности, воспринятые от великих учителей, и передать их далеким поколениям. От Нейгауза, Фейнберга, Гедике воспринял Мержанов общий высокий строй музицирования, серьёзность задач. Он всегда призывал служить музыке, искусству, воспитывать публику, возвышая её, а не потакая низменным вкусам.С 1936 года, когда студент Мержанов переступил порог Московской консерватории, и до конца жизни — свыше 65 лет — он был тесно связан с альма-матер.Педагогическая деятельность профессора Мержанова включала, помимо преподавания в Московской консерватории и огромного количества мастер-классов, работу в Варшавской Академии (1973 – 1978) и Высшей музыкальной школы немецкого города Троссинген (1990 – 1998). Мержанов прошёл Великую отечественную войну и, вернувшись в Москву, он одерживает триумфальную победу на Всесоюзном конкурсе (1945 – 1946) — удостаивается I премии, разделив её со Святославом Рихтером. Это дало старт его блестящей концертной карьере. На протяжении более шестидесяти лет Виктор Мержанов концертировал во множестве стран: дал более двухтысяч концертов в 330 городах. Среди дирижёров, аккомпанировавших Мержанову, —Кондрашин, Гаук, Аносов, Зандерлинг, Иванов, Светланов, Нойман, Рождественский, Темирканов.Мержанов был членом жюри самых крупных конкурсов (в частности, по рекомендации Эмиля Гилельса, двенадцать раз работал в жюри конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе), занимался разнообразной общественной деятельностью (особо значима инициатива Мержанова по созданию в России Рахманиновского общества). Его перу принадлежит ряд научных статей (в частности, о Сонате си-бемоль минор Шопена и Пятой сонате Скрябина) и редакций, в том числе редакция «Хорошо темперированного клавира» Баха — композитора, перед которым он всегда преклонялся.

8 сентября, воскресенье, 19.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

Вечер фортепианного факультета

Ирина ОСИПОВА, Михаил ЛИДСКИЙ Андрей ШИБКО Яков КАЦНЕЛЬСОН,

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, Элеонора КАРПУХОВА, Юрий ДИДЕНКО Ольга ПРИЗ

(фортепиано)

В концерте принимают участие –

Рустем ГАБДУЛЛИН (контрабас), Граф МУРЖА (скрипка)

Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель), Сергей СЛОВАЧЕВСКИЙ (виолончель)

Илья ТКАЧЕНКО (скрипка), Рената БАХРАХ (скрипка), Анастасия ИВАНОВА (скрипка)

Илья ГОФМАН (альт), Павел ЖДАНОВ (альт)

В программе:

И.С. Бах – С.Я. Фейнберг, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, И. Брамс, Ф. Лист, С. Рахманинов,

М. Глинка

28 сентября, суббота, 19.00

РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ

Марлена МОШ (вокал), Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)

Андрей СПИРИДОНОВ (виолончель)

Александр МАЛКУС (фортепиано), Михаил КОВАЛЁВ (фортепиано)

В программе:

Т. Мансурян – «Allegro barbaro» для виолончели и фортепиано

Комитас – Песни и таги

М. Ковалёв – Две пьесы из цикла для фортепиано

– «Сюита – Посвящение Виктору Мержанову»

С. Фейнберг – Соната для скрипки и фортепиано, соч. 46

С. Рахманинов – Три этюда-картины, соч. 39

Шараканы (древнеармянские христианские песнопения)

30 сентября, понедельник, 19.00

РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ

Наталия ДЕЕВА (фортепиано)

В программе:

Н. Метнер – Соната-воспоминание, соч. 38

С. Рахманинов – Пьесы-фантазии, соч. 3

П. Чайковский – С. Фейнберг – Вальс из Симфонии № 5

П. Чайковский – Шесть пьес, соч. 19

Н. Деева – Фантазия на темы «Ната-вальса» П.И. Чайковского