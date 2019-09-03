В Московской консерватории пройдут концерты в честь 100-летия со дня рождения Виктора Мержанова
Виктору Мержанову выпал особый жребий: связать века, через многие годы пронести непреходящие ценности, воспринятые от великих учителей, и передать их далеким поколениям. От Нейгауза, Фейнберга, Гедике воспринял Мержанов общий высокий строй музицирования, серьёзность задач. Он всегда призывал служить музыке, искусству, воспитывать публику, возвышая её, а не потакая низменным вкусам.
С 1936 года, когда студент Мержанов переступил порог Московской консерватории, и до конца жизни — свыше 65 лет — он был тесно связан с альма-матер.
Педагогическая деятельность профессора Мержанова включала, помимо преподавания в Московской консерватории и огромного количества мастер-классов, работу в Варшавской Академии (1973 – 1978) и Высшей музыкальной школы немецкого города Троссинген (1990 – 1998). Мержанов прошёл Великую отечественную войну и, вернувшись в Москву, он одерживает триумфальную победу на Всесоюзном конкурсе (1945 – 1946) — удостаивается I премии, разделив её со Святославом Рихтером. Это дало старт его блестящей концертной карьере. На протяжении более шестидесяти лет Виктор Мержанов концертировал во множестве стран: дал более двухтысяч концертов в 330 городах. Среди дирижёров, аккомпанировавших Мержанову, —Кондрашин, Гаук, Аносов, Зандерлинг, Иванов, Светланов, Нойман, Рождественский, Темирканов.
Мержанов был членом жюри самых крупных конкурсов (в частности, по рекомендации Эмиля Гилельса, двенадцать раз работал в жюри конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе), занимался разнообразной общественной деятельностью (особо значима инициатива Мержанова по созданию в России Рахманиновского общества). Его перу принадлежит ряд научных статей (в частности, о Сонате си-бемоль минор Шопена и Пятой сонате Скрябина) и редакций, в том числе редакция «Хорошо темперированного клавира» Баха — композитора, перед которым он всегда преклонялся.
8 сентября, воскресенье, 19.00
МАЛЫЙ ЗАЛ
Вечер фортепианного факультета
Ирина ОСИПОВА, Михаил ЛИДСКИЙ Андрей ШИБКО Яков КАЦНЕЛЬСОН,
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, Элеонора КАРПУХОВА, Юрий ДИДЕНКО Ольга ПРИЗ
(фортепиано)
В концерте принимают участие –
Рустем ГАБДУЛЛИН (контрабас), Граф МУРЖА (скрипка)
Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель), Сергей СЛОВАЧЕВСКИЙ (виолончель)
Илья ТКАЧЕНКО (скрипка), Рената БАХРАХ (скрипка), Анастасия ИВАНОВА (скрипка)
Илья ГОФМАН (альт), Павел ЖДАНОВ (альт)
В программе:
И.С. Бах – С.Я. Фейнберг, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, И. Брамс, Ф. Лист, С. Рахманинов,
М. Глинка
28 сентября, суббота, 19.00
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Марлена МОШ (вокал), Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)
Андрей СПИРИДОНОВ (виолончель)
Александр МАЛКУС (фортепиано), Михаил КОВАЛЁВ (фортепиано)
В программе:
Т. Мансурян – «Allegro barbaro» для виолончели и фортепиано
Комитас – Песни и таги
М. Ковалёв – Две пьесы из цикла для фортепиано
– «Сюита – Посвящение Виктору Мержанову»
С. Фейнберг – Соната для скрипки и фортепиано, соч. 46
С. Рахманинов – Три этюда-картины, соч. 39
Шараканы (древнеармянские христианские песнопения)
30 сентября, понедельник, 19.00
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
Наталия ДЕЕВА (фортепиано)
В программе:
Н. Метнер – Соната-воспоминание, соч. 38
С. Рахманинов – Пьесы-фантазии, соч. 3
П. Чайковский – С. Фейнберг – Вальс из Симфонии № 5
П. Чайковский – Шесть пьес, соч. 19
Н. Деева – Фантазия на темы «Ната-вальса» П.И. Чайковского
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