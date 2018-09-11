ИА «Ореанда-Новости». 26 сентября в Большом зале Московской консерватории самые известные сонаты Бетховена — «Патетическая», «Лунная», «Апассионата» и «Аврора» — прозвучат в интерпретации состоявшихся и востребованных столичных пианистов. На сцену выйдут лауреаты престижных международных конкурсов – Эльмар Гасанов, Рувим Островский, Алексей Чернов и Сергей Кудряков.





Эльмар Гасанов окончил Московскую консерваторию под руководством заслуженного деятеля РФ, известного своей обширной педагогической и методической практикой, профессора Л.В. Рощиной, продолжил совершенствоваться в аспирантуре. На протяжении всего творческого пути, начиная с самых юных лет, Эльмар привлекал к себе внимание своими блестящими победами на всевозможных международных конкурсах и фестивалях, включая такие конкурсы как «На родине Прокофьева», Гран-при (1999), и в том же году конкурс «Памяти Горовица», III премия. В 2000 году блестящая победа на Международном конкурсе им. Вл. Крайнева. В 2006 году Эльмар стал победителем знаменитого Международного конкурса им. Ф. Листа – Б. Бартока в Будапеште. В 2009 году получил II премию, а также Приз зрительских симпатий на конкурсе Хамаматцу в Японии. В 2010 получил III премию на конкурсе Isangyun в Корее. В 2011 году получил V премию на III Международном конкурсе в Гонконге. В 2012 году выиграл III премию, а также Приз за лучшее исполнение произведений Шумана на конкурсе им. Геза Анды в Цюрихе.





Рувим Островский окончил Московскую консерваторию (класс Л.В. Мохель). После окончания Московской консерватории и аспирантуры по классу профессора Г.Б. Аксельрода в 1990 г. развернулась его интенсивная творческая деятельность в трёх направлениях: исполнительском, педагогическом и научно-исследовательском. В 1990–2004 гг. — доцент Петрозаводской консерватории. В числе его учеников — многие лауреаты международных конкурсов. Пианист ведёт интенсивную концертную деятельность в качестве солиста и ансамблиста, а также с симфоническими и камерными оркестрами в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Удостоен почётного звания Заслуженный деятель искусств Республики Карелия.





Алексей Чернов окончил Московскую консерваторию (класс профессора Н.В. Трулль). С 2006 года является преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. В 1997 году стал победителем и был удостоен звания лауреата стипендии имени А.Н. Скрябина на конкурсе юных пианистов за лучшее исполнение произведений Скрябина, ежегодно проводимом в Государственном мемориальном музее А.Н. Скрябина в Москве. Чернов – лауреат более двух десятков крупных международных фортепианных конкурсов. Он является автором ряда фортепианных, камерно-инструментальных и симфонических сочинений, которые с успехом исполняются в рамках фестивалей современной музыки.





Сергей Кудряков выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского (класс профессора М.С. Воскресенского), где преподаёт в настоящий момент, совмещая активную концертную деятельность с педагогической. Кудряков — лауреат крупнейших фортепианных и камерных конкурсов. Музыкант регулярно выступает с концертами в странах Западной и Восточной Европы, США, Японии и России, сотрудничает с ведущими оркестрами и коллективами России, Японии, Швейцарии, Германии, Венгрии, Сербии, Чехии, Словакии. Выступал вместе с известными дирижёрами — Владимиром Федосеевым, Юрием Николаевским, Андреем Борейко, Филиппом Антремоном, Теодором Гушльбауэром, Ховардом Гриффитсом, Элиаху Инбалом, и др.