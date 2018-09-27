ИА «Ореанда-Новости». 2 октября музыка великого Россини вновь прозвучит в программе Камерного хора Московской консерватории.



Выбранное сочинение – Маленькая торжественная месса для хора, солистов, фортепиано и органа – принадлежит к исключительной части наследия композитора. Россини редко обращался к духовным жанрам, но его единичный опус пронизан внутренним светом, гармонией и преклонением перед могуществом Творца. Среди итальянских композиторов XIX века Россини занимает особое место. “Божественный маэстро” – так его назвал Г. Гейне, видевший в нем “солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру”.



Выбранное сочинение – Маленькая торжественная месса для хора, солистов, фортепиано и органа – принадлежит к исключительной части наследия композитора. Россини редко обращался к духовным жанрам, но его единичный опус пронизан внутренним светом, гармонией и преклонением перед могуществом Творца. Среди итальянских композиторов XIX века Россини занимает особое место. “Божественный маэстро” – так его назвал Г. Гейне, видевший в нем “солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру”.

В этой программе к Камерному хору присоединятся известные и востребованные музыканты — органист Константин Волостнов, пианистка Екатерина Мечетина и солисты – Мария Челмакина (сопрано), Виктория Яровая (меццо-сопрано), Дмитрий Хромов (тенор) и Павел Баранский (баритон). Дирижировать этой армией певцов и музыкантов будет профессор Московской консерватории Александр Соловьёв.





Также в рамках концерта пройдёт церемония вручения Общественной Премии Юрия Любимова, учреждённой в 2015 году при поддержке Фонда Юрия Любимова в честь 100-летия выдающегося театрального деятеля.